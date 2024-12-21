Що треба робити на Новий рік, аби розбагатіти та знайти щастя. Не забудьте про це в ніч на 1 січня
Вже скоро закінчиться 2024 рік, а тому багато хто хоче зробити все, аби Новий рік приніс виключно щастя та багатство. І виявилося, що в ніч на 1 січня можна не лише святкувати, а й трохи "почарувати".
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Лія Лагух розсекретила одразу два новорічні ритуали, які допоможуть прикликати гроші та успіх.
Ритуал на фінансовий успіх
"Щоб у новому році фінанси завжди були на вашій стороні, скористайтеся одним з моїх найулюбленіших ритуалів. Напередодні опівночі на Новий рік підготуйте три монети, які будуть символізувати три важливі складові: гроші, удачу та процвітання", - розповіла Лія.
Далі вона радить зробити наступне:
- коли настане північ, візьміть монети в праву руку
- потім промовляйте: "Як ці монети примножуються, так і мій фінансовий добробут зростає. Бажаю собі та своїм близьким достатку і процвітання у Новому році"
- після цього покладіть монети в гаманець або в спеціальний контейнер для зберігання грошей і кожного місяця на Молодик додавайте туди ще одну монетку.
За словами астролога, цей ритуал допоможе збільшити ваш прибуток і активувати фінансову енергію у вашому житті.
Що робити на Новий рік, аби було щастя (ілюстрація: freepik.com)
Ритуал на щастя
Також Лагуз назвала ще один спосіб, завдяки якому нібито можна залучити удачу та сприятливі можливості. Для такого ритуалу вам знадобиться свічка.
Покрокова інструкція:
- перед святкуванням Нового року підготуйте білу свічку (вона символізує чистоту і нові починання)
- коли настане північ, запаліть свічку і, дивлячись на її полум'я, уявляйте себе в оточенні удачі, щастя та благополуччя
- промовляйте слова: "Вогонь цієї свічки приносить удачу і сприяє щастю у Новому році. Нехай кожен мій день буде щасливим і наповненим радісними подіями"
- дайте свічці догоріти до кінця або загасіть її самостійно, зберігаючи позитивні думки.
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