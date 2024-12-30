Сделайте это в Новогоднюю ночь, чтобы дома было счастье. Ритуалы от негатива и для укрепления отношений

Новогодняя ночь считается особым моментом, когда можно загадывать желания. Кроме этого, существует мнение, что определенные ритуалы, особенно если проводить их в полночь, способны защитить от всего плохого и спасти отношения.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Лия Лагуз рассказала, что нужно делать в Новогоднюю ночь, чтобы в доме весь год было счастье.
"Новогодний период - прекрасная возможность привлечь гармонию и взаимопонимание в семье. Этот ритуал поможет укрепить связи с близкими людьми и обеспечит тепло и поддержку на весь год", - рассказала Лия.
Для того чтобы весь год была любовь, делайте следующее:
Новогодний ритуал для любви (иллюстрация: freepik.com)
Как защититься от всего плохого на Новый год:
К слову, ранее мы рассказывали, что запрещено дарить на Новый год.
Также астролог назвала новогодний ритуал для богатства.