Зробіть це з кущами ожини прямо зараз і вони здивують вас урожайністю наступного року

Коли і навіщо потрібно обрізати ожину

Щоб плоди стали великими, а рослина менше уражалася шкідниками, необхідно щорічно проводити обрізку садової ожини. Обрізка ожини - обов’язковий захід, який проводиться і весною, і літом, і восени.

"Правильно проведена обрізка забезпечить високу врожайність кущів, тоді як неправильно виконана процедура може призвести до зниження врожайності і навіть загибелі рослини", - пояснює городниця.

Вона додає, що обрізка стимулює цвітіння молодих пагонів, внормовує загальне навантаження на кущ і забезпечує хороший урожай.

"Обрізка полегшує догляд за кущами, забезпечує доступ до плодів, полегшує збір врожаю і догляд за рослиною", - додає жінка.

Як правильно обрізати кущі

"Особливості ожини в тому, що торішні пагони дають урожай, а от молоді - ні. І якщо у липні провести обрізку молодих пагонів, то ви простимулюєте утворення бічних пагонів, які наступного року дадуть вам гарний урожай", - каже городниця.

Молодий пагін потрібно обрізати на висоті 1,8 - 2 м. А відрізану верхівку, яка має 4-5 листочків можна посадити у ґрунт для утворення нового куща.

"Вже через два тижні після обрізки ви побачите, що наростають бічні пагони. І до осені вони будуть завдовжки понад 50 см, тоді їх потрібно буде вкоротити до 30-40 см", - пояснює жінка.

Обрізування бічних пагонів також стимулює цвітіння і збільшує урожайність рослини.

"Літня обрізка полягає у тому, що ви вибираєте найсильніші пагони, які хочете залишити на наступний рік для плодоношення. Усі інші пагони, які погано сформовані, які утворилися літом, а не весною, видаліть їх, щоб вони не забирали поживні речовини з куща", - радить городниця.

Вона додає, що за плюсової температури ожина може плодоносити до жовтня. Після цього треба обрізати пагони при землі, не залишаючи "пеньочків".

Весною також потрібно провести санітарну обрізку, коли температура стабільно триматиметься не нижче 10 градусів тепла.

"Якщо ви купили молодий кущ, то його треба обрізати уже після повного приживання. Достатньо залишити висоту 20-30 см. Далі рослина розвиватиме кореневу систему. А вже наступного року проведете повний цикл обрізки", - каже жінка.