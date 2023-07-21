Зробіть це з полуницею просто зараз, щоб отримувати врожай за врожаєм

Полуниця буде плодоносити не один рік і ви отримуватимете великі врожаї щосезону, якщо правильно доглядатимете за кущами. Про них не можна забувати навіть тоді, коли ягоди вже зібрані і полуниця "відпочиває".

Що треба зробити з полуницею у другій половині літа, розповіли на YouTube-каналі Наша дача.

Коли починати готувати врожай наступного року

Полуницею варто зайнятися через два тижні після того, як ви зібрали останню ягоду. Це приблизно середина липня.

Що зробити з полуницею

Обрізка листя

Почати треба з листя, обрізавши те, яке має певні ушкодження, хвороби, прояви шкідників. Так само видаляється і старе листя. Залишити треба кілька молодих листочків, які є всередині куща.

Підживлення

Полуницю варто полити органо-мінеральним добривом з формулою 15/7/7. Де азоту - 15, фосфору - 7, калію - 7. Азот допоможе наростити полуниці нове молоде листя, а калій та фосфор - укріпити коріння і закласти майбутні бруньки, з яких наступного року виростуть квіти і ягоди.

Якщо у вас є універсальне добриво, де складників порівну, туди треба додати аміачної селітри, щоб підвищити вміст азоту. Наприклад, до 10 грамів такого добрива треба додати 5-7 грамів селітри.

Прополка і обробка

Якщо грядка з полуницею не замульчована, приберіть всі бур'яни. Потім проведіть обробку від ймовірних шкідників і хвороб спеціальними препаратами.

Крім того не забувайте регулярно зволожувати ґрунт, адже коріння полуниці перестає розвиватися і рослина старіє.