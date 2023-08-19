Зробіть це з кабачками і вони родитимуть до глибокої осені. Надійний метод від городниці

Як правильно поливати кабачки

Поливати кабачки потрібно досить рясно в мірі висихання землі. Волога повинна проникати в землю на глибину до 50 см. Не можна використовувати для поливу холодну воду: капіляри коренів стискуються, вода погано всмоктується, рослини відчувають шок.

Крім того, це може призвести до виникнення кореневої гнилі. Температура води для поливу повинна бути не нижче 20 градусів.

Треба регулярно видаляти листя кабачків

Якщо кабачки ростуть на родючому ґрунті, то утворюють добре розвинені кущі з великою кількістю листя. У спекотне літо листя допомагають уберегти ґрунт від пересихання. А якщо починаються дощі, температура повітря знижується, з'являється ризик виникнення грибкових захворювань, зав'язі кабачків загнивають.

"Тому старе, пожовкле і пошкоджене листя треба періодично видаляти. Робити це можна приблизно раз на тиждень, щоб рослини не відчували стрес. Після видалення листя кабачки потрібно підживити азотними добривами, щоб стимулювати подальший розвиток куща", - радить городниця.

Чим підживити кабачки для тривалого плодоношення

Протягом усього періоду плодоношення слід підгодовувати кабачки. Можна чергувати наступні види підгодівлі: настій кропиви, настій коров'яку, деревний попіл. Хороше підживлення для кабачків - це борна кислота.

На 10 л води треба додати 0,5 ч. л. сухої борної кислоти (розвести в невеликій кількості гарячої води), 15-30 крапель йоду та 1 л молочної сироватки. Потрібно усе змішати, а тоді підживити кабачки з пульверизатора.

"Сироватка потрібна для того, щоб молочнокислі бактерії не давали розвиватися грибкам, що дуже корисно для імунітету рослин. Бор сприяє гарному наростанню зав'язей, запобігає їх пожовтінню та усиханню. А йод захищає плоди від розвитку гнилі та зміцнює імунітет рослини. Йод - хороший антисептик", - пояснює господиня.

Корисним є і добриво з лушпиння цибулі. Виготовлений на його основі настій є для багатьох рослин профілактичним засобом від хвороб.

"Також можна використовувати готові мінеральні суміші, важливо, щоб у них був фосфор, калій і трішечки азоту. Мінеральні суміші, що пропонуються в спеціалізованих магазинах, вже складені в потрібних пропорціях, тому готовими наборами користуватися зручно", - зазначає городниця.

Можна використати комплексне добриво "Майстер". Для приготування розчину необхідно 15 г добрива розчинити у 10 л води й додати 5 г кальцієвої селітри. Кабачки отримають 20 г добрива, але з кальцієм та азотом. Кальцій дуже потрібний рослині, щоб не було викривлених плодів та гнилі.

Перед обробленням кабачки необхідно рясно полити водою, а потім удобрити кущі з розрахунку 0,5 л розчину на кожну рослину.

"Таке підживлення потрібно проводити кожні 10-14 днів. В кінці літа, коли ночі стають холодними, кабачки можна прикрити агроволокном, встановивши над грядками дуги. Щоб прискорити ріст плодів в осінній час, верхівки головних стебел прищипують", - каже господиня.