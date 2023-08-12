Чим підживити огірки, щоб росли смачними, а не гіркими: копійчаний метод

Багато городників скаржаться, що огірки гарно родять, але ось плоди - гіркі. Позбутись цієї проблеми можна завдяки правильному підживленню рослин.

Про це розповіли на You Tube каналі "Дім та присадибна ділянка".

Чому огірки стають гіркими

Неправильні агротехнічні заходи та температурні коливання викликають в огірків сильний стрес, що приводить до посиленого синтезу кукурбітацину - саме ця речовина робить плоди гіркими.

"Ця речовина міститься у наземній частині рослини, а от в плодах її зовсім мало. Ця гіркота надходить в огірки під час стресу - це така захисна реакція рослини. Бо гіркі плоди не будуть їсти шкідники і це дозволить визріти насінню. Але для людини ця гіркота є корисною і вона зовсім не шкідлива для здоров'я", - каже городниця.

Найбільше цієї речовини міститься у маленьких огірочках - і чим більшими вони виростають, тим менше у них цієї гіркоти стає. Але навіть такі огірки можна засолювати та маринувати, тому що ця гіркота руйнується.

Гіркнути також огірки можуть через неправильний полив кущів. Рослині потрібно давати воду мінімум 20-градусної температури, бо холодна вода - це стрес.

"У спеку потрібно поливати огірки щодня - зранку або ввечері. Треба давати не менше відра води на рослину. У похмуру погоду огірки потрібно поливати раз на три дні, ґрунт не повинен пересихати. Якщо погода прохолодна, але сонячна - тоді поливати треба через день", - пояснює городниця.

Ще одна причина гіркоти в огірках - перепади температури повітря.

"Якщо холодає на вулиці, то треба замульчувати рослину соломою, сіном або тирсою. Якщо холодні дні тягнуться 2-3 дні, то треба обприскати кущі епіном, щоб зняти стрес з рослини", - каже господиня.

Іноді огірки сохнуть, якщо на грядку постійно потрапляє сонце. У цьому випадку треба її обсадити хоча б кукурудзою, яка даватиме тінь. Також кущі не мають бути загущеними - треба проривати листки.

Чим підживити огірки, щоб не гірчили

Якщо йдуть проливні дощі, то огірки втрачають азот, тому рослину треба підгодувати цим мікроелементом. Дайте кущам настій коров'яку чи зеленого добрива у розрахунку 1:10, або настій курячого посліду у пропорції 1:20.

"Також рослині потрібен калій і магній. Для цього візьміть дві склянки деревного попелу й настоюйте на 10 літрах теплої води протягом 2 діб, а тоді полийте огірки по пів літра під кущ. Або ж візьміть монофосфат калію від 10-15 г на 10 л води", - радить городниця.

Від такого підживлення пропаде гіркота і смак огірків покращиться.

"Якщо вже зібрали гіркі плоди, то можете їх вимочити у підсоленій воді протягом 6-12 годин", - додає господиня.