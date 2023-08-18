Зробіть це і міль не оселиться на вашій кухні ніколи

Що потрібно знати

Навіть коли ви заглянете в пакет або банку і не побачите характерних комах, усередині вже можуть перебувати личинки. Немає іншого способу боротьби з цими метеликами, крім як викинути всі улюблені ними сипкі продукти.

Звичайно, добре мати в будинку трохи борошна або рису, але якщо у вас завелася міль на кухні й в будинку - не купуйте такі продукти про запас.

Як позбавитись молі на кухні?

Якщо це постфактум і у вас на кухні завелася міль, то повна перевірка в шафах буде потрібна. Ретельно перевіряйте кожну упаковку борошна, крупи, цукру чи рису. Також перевірте запечатані пакети із магазину. Комахи відкладають на них яйця, і личинки можуть потрапити усередину навіть через найменшу щілину. Викидайте не тільки ті продукти, на яких ви помітили нитки чи личинки, а й ті, що стояли поруч із ними.

Потім ретельно вимийте кухонні шафи та ящики, не забуваючи про петлі в них.

У таких неочевидних місцях можуть ховатися личинки. Для миття використовуйте мильний розчин, розчин води та оцту або воду із засобом для миття посуду.

Ви також можете продезінфікувати їхню внутрішню частину парами гарячого розчину води та оцту. Поставте миску з гарячою водою і парою крапель оцту всередину і закрийте шафу на кілька хвилин.

Потім відкрийте шафи та залиште їх відкритими до повного висихання - в ідеалі на пару днів. А поки перевіряйте залишки комах тут і там і позбавляйтеся їх.

Як позбутися личинок молі у сипучих продуктах?



Метелики потрапляють усередину упаковки продуктів на етапі зберігання, упаковки та транспортування і навіть у магазині.

Довгі стелажі та повні полиці з розгорнутою упаковкою або контейнерами з сипучими продуктами на вагу - для них справжній рай.

Щоразу, коли ви купуєте крупи, сочевицю або рис, покладіть їх у морозильну камеру в оригінальній упаковці на кілька днів. Це допомагає усунути личинок, які можуть бути всередині.

Ви також можете пересипати продукти в герметичні харчові пакети (порціонувати) і покласти в морозильну камеру замість зберігання їх у шафах. За потреби можна регулярно розморожувати 1-2 порції крупи.

Щоб міль не заводилася - розкладіть у кухонних шафах згоріле (звичайно, загашене) лаврове листя - його запах відлякає комах. Змастіть фасади шаф та дверцята зсередини ефірною олією гвоздики. Також можна змочити в ньому ватяні диски та розкласти їх по кутах шаф та ящиків. Метелики ненавидять його запах.