Сделайте это и моль не поселится на вашей кухне никогда

Что нужно знать

Даже когда вы заглянете в пакет или банку и не увидите характерных насекомых, внутри уже могут находиться созревающие личинки. Нет другого способа борьбы с этими бабочками, кроме как выбросить все любимые ими сыпучие продукты.

Конечно, хорошо иметь в доме немного муки или риса, но если у вас завелась моль на кухне и в доме - не покупайте такие продукты впрок.

Как избавиться от моли на кухне?

Если это постфактум и у вас на кухне завелась моль, то полная проверка в шкафах будет необходима. Тщательно проверяйте каждую упаковку муки, крупы, сахара или риса. Также проверьте запечатанные пакеты из магазина. Насекомые откладывают на них яйца, и личинки могут попасть внутрь даже через самую маленькую щель. Выбрасывайте не только те продукты, на которых вы заметили нитки или личинки, но и те, что стояли рядом с ними.

Затем тщательно вымойте кухонные шкафы и ящики, не забывая о петлях в них.

В таких неочевидных местах могут прятаться личинки. Для мытья используйте мыльный раствор, раствор воды и уксуса или воду со средством для мытья посуды.

Вы также можете продезинфицировать их внутреннюю часть парами горячего раствора воды и уксуса. Поставьте внутрь миску с горячей водой и парой капель уксуса и закройте шкаф на несколько минут.

Затем откройте шкафы и оставьте их открытыми до полного высыхания - в идеале на пару дней. А пока проверяйте остатки насекомых тут и там и избавляйтесь от них.

Как избавиться от личинок моли в сыпучих продуктах?



Бабочки попадают внутрь упаковки продуктов на этапе хранения, упаковки и транспортировки и даже уже в магазине.

Длинные стеллажи и полные полки с развернутой упаковкой или контейнерами с сыпучими продуктами на развес - для них настоящий рай.

Всякий раз, когда вы покупаете крупы, чечевицу или рис, положите их в морозильную камеру в оригинальной упаковке на несколько дней. Это помогает устранить личинок, которые могут находиться внутри.

Вы также можете пересыпать продукты в герметичные пищевые пакеты (порционировать) и положить в морозильную камеру вместо того, чтобы хранить их в шкафах. При необходимости можно регулярно размораживать 1-2 порции крупы.

Чтобы моль не заводилась - разложите в кухонных шкафах сгоревшие (конечно, потушенные) лавровые листья - их запах отпугнет насекомых. Смажьте фасады шкафов и дверцы изнутри эфирным маслом гвоздики. Также можно смочить в нем ватные диски и разложить их по углам шкафов и ящиков. Мотыльки ненавидят его запах.

