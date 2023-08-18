В Україні виявили вино з пестицидами: як воно виглядає

Небезпечну речовину каптан було виявлено у вині "Кагор" одеського виробника ПрАТ "Харчовик".

Інформація надійшла із європейської системи RASFF після того, як спиртне направили на експорт до Польщі.

Виробником вина з пестицидами є компанія "Харчовик". Вона зареєстрована у Болграді Одеської області.

Імпортером у Польщі є Partner Center Sp з міста Лодзь.

"Звертаємось до операторів ринку! У разі виявлення зазначеного вантажу у зверненні просимо повідомити Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області", - сказано у повідомленні.

Ось так виглядає небезпечний Кагор (фото: facebook.com/consumer.odessa)

Чим небезпечний пестицид каптан

Каптан має високу фунгіцидну і слабку бактерицидну активність і використовується як високоефективний замінник бордоської рідини, спрямований на профілактичний захист проти таких хвороб як парша, мілдью, оідіум і т. д.

Він сприяє підвищенню лежкості плодів у період зберігання, проте при обробці виноградної лози каптан негативно впливає на спиртове бродіння, гальмує розвиток дріжджових грибів.