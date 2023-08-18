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В Україні виявили вино з пестицидами: як воно виглядає

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П'ятниця 18 серпня 2023 14:18
В Україні виявили вино з пестицидами: як воно виглядає В Україні виявили небезпечне вино (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Жукова

В Україні виготовляли небезпечне вино, яке потім експортували до Польщі. У алкогольному напої виявили пестициди.

Про це повідомила Держпродспоживслужба в Одеській області.

Що відомо про небезпечне вино

Небезпечну речовину каптан було виявлено у вині "Кагор" одеського виробника ПрАТ "Харчовик".

Інформація надійшла із європейської системи RASFF після того, як спиртне направили на експорт до Польщі.

Виробником вина з пестицидами є компанія "Харчовик". Вона зареєстрована у Болграді Одеської області.

Імпортером у Польщі є Partner Center Sp з міста Лодзь.

"Звертаємось до операторів ринку! У разі виявлення зазначеного вантажу у зверненні просимо повідомити Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що в Україну завезли небезпечний фрукт, який може "вбити" легені.

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