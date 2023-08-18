В Україні виявили вино з пестицидами: як воно виглядає
В Україні виготовляли небезпечне вино, яке потім експортували до Польщі. У алкогольному напої виявили пестициди.
Про це повідомила Держпродспоживслужба в Одеській області.
Що відомо про небезпечне вино
Небезпечну речовину каптан було виявлено у вині "Кагор" одеського виробника ПрАТ "Харчовик".
Інформація надійшла із європейської системи RASFF після того, як спиртне направили на експорт до Польщі.
Виробником вина з пестицидами є компанія "Харчовик". Вона зареєстрована у Болграді Одеської області.
Імпортером у Польщі є Partner Center Sp з міста Лодзь.
"Звертаємось до операторів ринку! У разі виявлення зазначеного вантажу у зверненні просимо повідомити Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, що в Україну завезли небезпечний фрукт, який може "вбити" легені.