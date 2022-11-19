Зробіть такий світильник з гірлянди. Це краще будь-яких ліхтарів і свічок
Постійне вимкнення електроенергії спонукає українців вдаватися до всіляких вигадок, які б забезпечили світло в квартирах і приватних будинках.
Як зробити світильник, який буде навіть кращим за свічки чи ліхтарик - дивіться у матеріалі Styler.
Як зробити світильник з гірлянди
Для початку вам знадобиться звичайна LED-гірлянда, яка живиться від акумуляторів AAA або АА (міні- або пальчикових батарейок).
Далі просто помістіть гірлянду у скляний плафон, вазу, прозору декоративну скляну пляшку - і у вас вийде такий собі "Гонконг на мінімалках".
Важливо саму частину з батарейками не класти у вазу, бо може статися не дуже приємна ситуація.
Ось так виглядає світильник з LED-гірлянди (фото: facebook.com/anna.kovalchuk.94)
Також українці, які вже скористалися таким лайфхаком, кажуть: якщо гірлянду пустити по периметру дзеркала, то світла цілком вистачає навіть, щоб підфарбуватися.
Крім того, зручно також приколоти гірлянду під стелею або вздовж плінтуса внизу. І тоді вам теж по квартирі не доведеться ходити навпомацки.
Додамо, що такі гірлянди можна купити у супермаркетах. Їхня ціна часто не перевищує 100 грн.
Нагадаємо, перед цим експерт із виживання поділився лайфхаками на випадок відключення опалення.
Раніше також повідомлялося, що з'явилася онлайн-карта закладів України (кафе, магазини, АЗС та інше), де завжди є світло.