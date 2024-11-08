Зробіть простий тест з 5 кроків на безпечність родимок вдома: він може врятувати життя

Лікар поділився простим тестом на родимки, який люди можуть зробити вдома, щоб перевірити наявність ознак раку шкіри. Цей тест може допомогти врятувати вам життя

Як це зробити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok лікаря Аміра Хана.

Як перевірити родимки вдома

Багато хто з нас, не замислюється над тим, що родимки можуть бути небезпечні. Однак ці загальні ознаки шкіри не завжди є доброякісними та можуть зазнавати тривожних трансформацій, потенційно перетворюючись на злоякісні меланоми.

На щастя, експерт з охорони здоров’я Амір Хан, розказав, як люди можуть ефективно перевіряти свої родимки, щоб запобігти загрозі раку шкіри.

У своєму відео медик наголосив на важливості пильності, порадивши глядачам стежити за своїми родимками через їхню схильність до швидких змін.

Він підкреслив, що для кожного вкрай важливо знати свою шкіру.

Медичні працівники оцінюють родимки або пігментні ураження шкіри за допомогою контрольного списку ABCDE.

Доктор Хан наполягає, що цей метод можна відтворити вдома.

"Зверніть увагу на асиметрію. Більшість нормальних родимок симетричні, тобто, якщо скласти їх навпіл, обидві половини будуть однаковими. Тривожні пошкодження шкіри, як правило, асиметричні", - розповів він.

Друге, це - те, що звичайні родимки мають правильну форму, а тривожні - ні. Третя ознака, яка має вас встривожити - це колір.

"Звичайні родимки зазвичай мають однаковий колір скрізь, тоді як тривожні родимки можуть бути темнішими або світлішими на ділянках, тому вони не мають однакового кольору", - розповів лікар.

Четверте - це діаметр. Якщо ваша родимка збільшується в розмірі, особливо якщо вона перевищує півсантиметра, це може викликати занепокоєння.

І останнє.Якщо ваша родимка змінилася в розмірі чи формі, або ви її почали відчувати - вам треба до лікаря.

Також, за його словами, будь-яке нове пошкодження шкіри, яке не зажило протягом чотирьох тижнів, вимагає професійного огляду.

Якщо ви помітили на своїй шкірі струпи, кровотечі або скоринки, або якщо з’явилася нова шишка чи червона пляма, важливо проконсультуватися з медичним працівником.