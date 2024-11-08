Сделайте простой тест с 5 шагами на безопасность родинок на дому: он может спасти жизнь

Врач поделился простым тестом на родинки, которые люди могут сделать дома, чтобы проверить наличие признаков рака кожи. Этот тест может помочь спасти вам жизнь.

Как это сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok врача Амира Хана.

Как проверить родинки дома

Многие из нас не задумываются над тем, что родинки могут быть опасны. Однако эти общие признаки кожи не всегда доброкачественны и могут претерпевать тревожные трансформации, потенциально превращаясь в злокачественные меланомы.

К счастью, эксперт по здравоохранению Амир Хан, рассказал, как люди могут эффективно проверять свои родинки, чтобы предотвратить угрозу рака кожи.

В своем видео медик отметил важность бдительности, посоветовав зрителям следить за своими родинками из-за их склонности к быстрым переменам.

Он подчеркнул, что для каждого очень важно знать свою кожу.

Медицинские работники оценивают родинки или пигментные поражения кожи с помощью контрольного списка ABCDE.

Доктор Хан настаивает, что этот метод можно воспроизвести дома.

"Обратите внимание на асимметрию. Большинство нормальных родинок симметричны, то есть, если сложить их пополам, обе половины будут одинаковыми. Тревожные повреждения кожи, как правило, асимметричны", - рассказал он.

Второе, это - то, что обычные родинки имеют правильную форму, а тревожные - нет. Третий признак, который должен вас встревожить - это цвет.

"Обычные родинки обычно имеют одинаковый цвет везде, тогда как тревожные родинки могут быть темнее или светлее на участках, поэтому они не имеют одинакового цвета", - рассказал врач.

Четвертое - это диаметр. Если ваша родинка увеличивается в размере, особенно если она превышает пол сантиметра, это может вызвать беспокойство.

И последнее. Если ваша родинка изменилась в размере или форме, или вы ее начали чувствовать - вам нужно к врачу.

Также, по его словам, любое новое повреждение кожи, не зажившее в течение четырех недель, требует профессионального осмотра.

Если вы заметили на своей коже струпья, кровотечения или корочки, или если появилась новая шишка или красное пятно, важно проконсультироваться с медицинским работником.