Зробить профі та полегшить життя. Як Microsoft Copilot змінить ваш досвід роботи з Windows: все, що потрібно знати

Що таке Microsoft Copilot?

Microsoft Copilot, раніше відомий як Bing Chat, вбудований у пошукову систему Microsoft Bing, а також у Windows 10, Windows 11 та бічну панель Microsoft Edge (новіші ПК навіть мають спеціальну клавішу клавіатури для запуску Copilot). Також існують автономні додатки Copilot для Android та iOS, а також функція в Telegram.

Copilot, який працює на основі доопрацьованих версій моделей OpenAI, може виконувати ряд завдань, описаних природною мовою, таких як написання віршів та есе, а також переклад тексту іншими мовами та узагальнення джерел з Інтернету (хоч і недосконало).

Copilot, як ChatGPT від OpenAI і Gemini від Google, може переглядати веб (у разі Copilot через Bing) для отримання актуальної інформації. Він іноді помиляється, але для своєчасних запитів доступ до результатів пошуку може дати Copilot перевагу над автономними ботами, такими як Claude від Anthropic.

Copilot може створювати зображення натискаючи Image Creator, генератор зображень Microsoft, побудований на моделі DALL-E 3 від OpenAI. І він може генерувати пісні через інтеграцію із Suno, платформою для генерації музики за допомогою ШІ.

Вводячи щось на зразок "Створити зображення зебри" або "Сгенерувати пісню з джазовим ритмом" у Copilot, ви отримаєте відповідний інструмент.

За темою інтеграцій, Copilot підтримує плагіни для сторонніх додатків та веб-сайтів. Існують плагіни для Instacart (для планування харчування та питань, пов'язаних з приготуванням їжі), Kayak (для планування поїздок), OpenTable (для бронювання ресторанів) та Shopify, щоб назвати декілька прикладів. Регулярно додаються нові.

Copilot також керує Copilot Pages, вбудованим цифровим полотном, де користувачі можуть редагувати та ділитися створеним за допомогою Copilot контентом.

Платіжні клієнти отримують доступ до BizChat, бізнес-орієнтованого хаба, який зв'язується зі сторінками для отримання даних з Інтернету (і робочих файлів), щоб допомогти створювати такі речі, як плани проектів, нотатки про зустрічі, пропозиції та багато іншого.

Microsoft Copilot (фото: TechCrunch)

Які параметри Windows може контролювати Copilot?

На Windows 11 Copilot може контролювати певні налаштування та функції, виступаючи у ролі свого роду цифрового консьєржа.

За допомогою Copilot, або вводячи текст, або використовуючи функцію розпізнавання мовлення Windows 11, користувачі можуть виконувати дії на ПК, такі як увімкнення або вимкнення режиму енергозбереження, відображення інформації про пристрій та систему, запуск живих субтитрів, відображення IP-адреси ПК та очищення кошика .

Перемикач в інтерфейсі Copilot на Windows 11 перемикається між режимами "Робота" та "Веб", причому перший приносить можливості Microsoft 365 Copilot в інтерфейсі Windows.

Copilot у Windows (фото: TechCrunch)

Що таке Copilot Pro?

Copilot Pro - це преміальний продукт Copilot від Microsoft, вартістю 20 доларів на місяць.

Клієнти Copilot Pro отримують пріоритетний доступ до найпотужніших моделей OpenAI (наприклад, o1) у пікові годинни. І деякі функції Copilot можна отримати тільки за допомогою Pro-підписки, такі як зображення вищої роздільної здатності від Image Creator.

Copilot Pro також надає користувачам доступ до функцій генеративного ШІ у всьому наборі додатків Microsoft 365: Word, Excel, PowerPoint, Outlook і OneNote.

У Word та OneNote Copilot може писати, редагувати, резюмувати та генерувати текст. Copilot в Excel і PowerPoint може перетворювати запити природною мовою в презентації та візуалізації (опційно засновані на даних із файлів та шаблонів). А Outlook Copilot може допомогти скласти відповіді на електронні листи з перемикачами для регулювання довжини або тону.

Copilot у PowerPoint незабаром витягуватиме схвалені компанією зображення з бібліотеки SharePoint, в той час як Outlook отримає можливість "Визначити пріоритети для моєї поштової скриньки", яка підсумовує кожен електронний лист (і дає уявлення про те, кому ви відповідали найбільше).

Наприкінці 2024 року користувачі Outlook також зможуть "навчати" Copilot темам, ключовим словам і людям, які цікавляться, щоб ці електронні листи завжди позначалися як пріоритетні.

В Excel Copilot може форматувати дані, створювати графіки, генерувати зведені таблиці та направляти користувачів через створення нових формул та макросів.

Він також може використовувати мову програмування Python для розширеного аналізу даних - природною мовою користувачі можуть описувати прогнозування, аналіз ризиків та завдання візуалізації даних, а Copilot буде переводити текст у необхідний код Python для виконання цих завдань.

Майбутня версія Copilot у Word дозволить вам швидко витягувати дані із зовнішніх документів Word, PowerPoint та PDF, а також з електронних листів, зашифрованих документів та зустрічей. В іншому місці, в OneDrive, Copilot буде підсумовувати, показувати метрики і порівнювати різницю між файлами для вас.

Крім оновлень Microsoft 365, підписники Copilot Pro отримують варіанти форматування ландшафту та 100 "бустів" на день у Image Creator (порівняно з 15 на день для безкоштовних користувачів), щоб прискорити процес створення зображень.

Важливо, що Copilot Pro не поставляється з Copilot у Teams, функція Copilot у Microsoft Teams, яка надає зведення в режимі реального часу та пункти дій під час виконання таких завдань, як ідентифікація людей для подальших дій.

Copilot у Teams є ексклюзивним для корпоративних клієнтів Copilot, тобто тих, хто має ліцензію Microsoft 365 корпоративного класу чи еквівалентну.

Що таке Microsoft 365 Copilot?

Окремо від споживчого SKU Copilot, Microsoft 365 Copilot є набір доповнень генеративного ШІ до Microsoft 365 з акцентом на бізнес-додатки.

Microsoft 365 Copilot коштує 30 доларів США на місяць за користувача і доступний клієнтам з ліцензією Microsoft 365 E3, E5, Business Standard або Business Premium.

Він надає багато з тих же можливостей у всьому сімействі додатків Microsoft 365, що і Copilot Pro, але з додаванням "захисту даних корпоративного рівня" та Семантичного індексу - внутрішньої системи, яка створює карту даних та контенту в організації, щоб дозволити Copilot надавати більш персоналізовані відповіді.

Наприклад, Microsoft нещодавно запустила Microsoft 365 Chat, інструмент, який отримує інформацію з контенту в додатках Microsoft 365 (у документах Word, презентаціях PowerPoint), щоб відповідати на запитання.

Інші Copilots та їхні "навички":

Copilot у Power Pages може генерувати текст, форми, чат-боти та макети веб-сторінок, а також створювати та редагувати теми дизайну зображень та сайтів.

Copilot for Sales допоможе написати відповіді на електронні листи клієнтам або виконати завдання, пов'язані з продажами, наприклад відправка резюме зустрічей Teams через Outlook.

Copilot у Microsoft Supply Chain Center може відзначати такі проблеми, як погода, фінанси та географія, які можуть вплинути на процеси ланцюжка постачання.

Copilot for Service складає відповіді на запити клієнтів через чат або електронну пошту та надає досвід чату для агентів служби підтримки клієнтів, який черпає інформацію з баз знань та історії справ.

Copilot for Azure може пропонувати конфігурації для розміщених у Microsoft Azure додатків та середовищ, а також допомагати усунути неполадки шляхом виявлення потенційних проблем і рішень.

Copilot for Security прагне узагальнювати та "надавати сенс" різним формам кіберзагрози.

Copilot in Fabric допомагає досліджувати, готувати та візуалізувати дані.

Copilot in Intune допомагає керувати політиками та налаштуваннями безпеки, а також усувати проблеми з пристроями.

Team Copilot може допомогти керувати порядком денним зустрічей у Teams та розширюватися до Loop та Planner для створення та призначення завдань, відстеження термінів та повідомлення членів команди, коли потрібна їхня участь.

Зверніть увагу, що деякі з Copilots Microsoft, такі як Copilot in Business Central, включені в базові ліцензії на програмне забезпечення і не вимагають додаткової плати.

Інші, такі як Copilot for Sales та Copilot for Service, коштують додатково 20 доларів за користувача на місяць або 50 доларів за користувача на місяць без активної підписки на Microsoft 365 Copilot.

Team Copilot у Planner (фото: TechCrunch)

Copilot Studio

Copilot Studio - це панель управління, яка дозволяє клієнтам надавати Microsoft 365 Copilot доступ до даних у їхньому власному або сторонньому програмному забезпеченні для управління відносинами з клієнтами, системах управління ресурсами підприємства та інших базах даних та сховищах з використанням готових конекторів або конекторів, які вони створюють самі.

За допомогою Copilot Studio клієнти можуть створювати бар'єри безпеки для Copilots та публікувати свої власні спеціально адаптовані "copilots".

Підписники Microsoft 365 Copilot можуть використовувати Copilot Studio для створення власного користувача copilot, описуючи його природною мовою.

Копілоти можуть фільтрувати за конкретними наборами даних для певних команд чи користувачів або підключатися до автоматизації, плагіну або сторонньої служби для запуску дій чи робочого процесу.

Copilot Studio також є місцем, де клієнти можуть створювати те, що Microsoft називає агентами Copilot. Ці боти ШІ - які можуть бути "згадані" в Outlook та Teams.

Вони використовують пам'ять та знання контексту для навігації з різних бізнес-робочих процесів, навчаючись на відгуках користувачів та просячи допомоги, коли вони стикаються з ситуаціями, які вони не знають, як обробляти.

Агенти Copilot варіюються по можливості від простих агентів з підказками та відповідями до більш складних ботів - наприклад, ботів, які можуть відстежувати вхідні електронні листи та автоматизувати введення даних.

Microsoft надає ряд попередньо створених агентів, включаючи агент Visual creator, який генерує зображення, дизайн і незабаром зможе і відео.

Copilot Studio (фото: TechCrunch)

Що таке GitHub Copilot?

Не плутайте GitHub Copilot з багатьма іншими Copilot у портфоліо Microsoft. GitHub Copilot - це набір інструментів для генерації коду та підтримки процесу програмування.

GitHub Copilot можна встановити як розширення для IDE, включаючи Visual Studio Code, Visual Studio, Neovim та JetBrains, або використовувати у хмарі з GitHub Codespaces.

Генеративна модель штучного інтелекту, що лежить в основі GitHub Copilot, була навчена на мільярдах рядків коду на Python, JavaScript, TypeScript, Ruby, Go та десятках інших мов програмування, багато з яких розміщені та доступні публічно на GitHub.

Коли ви пишете код, GitHub Copilot пропонує варіанти коду у міру того, як ви друкуєте; ви можете переглядати пропозиції, приймати чи відхиляти їх.

GitHub Copilot також може перекладати код в описи природною мовою, а Copilot Extensions дозволяє розробникам розширювати Copilot за допомогою сторонніх навичок.

GitHub Copilot надається безкоштовно для студентів, "перевірених" учасників відкритого вихідного коду та викладачів. Для індивідуальних користувачів вартість складає 10 доларів на місяць. Для бізнес-клієнтів - 19 доларів на місяць за користувача. А для корпоративних - 39 доларів на місяць за користувача.

Індивідуальні, бізнес- та корпоративні підписники отримують Copilot Chat разом із GitHub Copilot. Це чат-бот, який знає весь контекст коду, над яким ви працюєте, і може відповідати на запитання про цей код. Крім відповіді на запити кодування, Chat може допомогти розробникам виправляти помилки та вразливості за допомогою аналізу коду.

Плани GitHub Copilot для корпоративних клієнтів та бізнесу включають управління ліцензіями, відшкодування збитків інтелектуальної власності, управління політикою на рівні всієї організації та додаткової конфіденційності.

Корпоративні клієнти можуть налаштувати Copilot для своїх баз коду та знань, а також доопрацювати базові моделі, отримати доступ до Copilot через веб-інтерфейс Microsoft Copilot та використовувати Copilot Chat на GitHub.com.

У квітні GitHub запустила Copilot Workspace, своєрідний підхід до розробки програмного забезпечення за допомогою штучного інтелекту. Workspace надає середовище розробки, яке використовує агентів на базі ШІ, щоб допомогти в мозковому штурмі, плануванні, створенні, тестуванні та запуску коду природною мовою.

GitHub Copilot (фото: TechCrunch)

Проблеми з Copilot

Через складний і напружений характер сьогоднішніх технологій генеративного ШІ Copilots від Microsoft мають свої проблеми.

Моделі іноді роблять помилки під час узагальнення або відповіді на запитання. The Wall Street Journal навів приклад того, як для одного з ранніх користувачів, який використовує Copilot для зустрічей Teams, Copilot придумав учасників і мав на увазі, що дзвінки були про теми, які ніколи не обговорювалися.

Що стосується GitHub Copilot, сам GitHub попереджає, що він може виробляти небезпечні шаблони кодування, помилки та посилання на застарілі API або ідіоми, що відображають недосконалий код у його навчальних даних. Запропонований код Copilot може не завжди компілюватися або працювати.

Як і більшість моделей генеративного ШІ, моделі, що лежать в основі Copilots від Microsoft, були навчені на загальнодоступних даних, деякі з яких захищені авторськими правами або знаходяться під обмеженою ліцензією.

Microsoft - серед інших - стверджує, що доктрина справедливого використання захищає її від претензій на порушення авторських прав. Але це не зупинило власників даних від подання колективних позовів проти компанії, GitHub, OpenAI та багатьох інших за те, що власники стверджують, що це є явні порушення ліцензування та інтелектуальної власності.

Microsoft пропонує політики для захисту певних клієнтів від судових позовів, що виникають через проблеми зі справедливим використанням - принаймні у вузьких обставинах. Проте це не вирішує етичної дилеми навчання моделей на даних без дозволу.