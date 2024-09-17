Сделает профи и облегчит жизнь. Как Microsoft Copilot изменит ваш опыт работы с Windows: все, что нужно знать

Что такое Microsoft Copilot?

Microsoft Copilot, ранее известный как Bing Chat, встроен в поисковую систему Microsoft Bing, а также в Windows 10, Windows 11 и боковую панель Microsoft Edge (более новые ПК даже имеют специальную клавишу клавиатуры для запуска Copilot). Также существуют автономные приложения Copilot для Android и iOS, а также функция в Telegram.

Работающий на основе доработанных версий моделей OpenAI, Copilot может выполнять ряд задач, описанных на естественном языке, таких как написание стихотворений и эссе, а также перевод текста на другие языки и обобщение источников из Интернета (хоть и несовершенно).

Copilot, как и ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google, может просматривать веб (в случае Copilot через Bing) для получения актуальной информации. Он иногда ошибается, но для своевременных запросов доступ к результатам поиска может дать Copilot преимущество над автономными ботами, такими как Claude от Anthropic.

Copilot может создавать изображения, нажимая Image Creator, генератор изображений Microsoft, построенный на модели DALL-E 3 от OpenAI. И он может генерировать песни через интеграцию с Suno, платформой для генерации музыки с помощью ИИ.

Вводя что-то вроде "Создать изображение зебры" или "Сгенерировать песню с джазовым ритмом" в Copilot, вы получите соответствующий инструмент.

По теме интеграций, Copilot поддерживает плагины для сторонних приложений и веб-сайтов. Существуют плагины для Instacart (для планирования питания и вопросов, связанных с приготовлением пищи), Kayak (для планирования поездок), OpenTable (для бронирования ресторанов) и Shopify, чтобы назвать несколько примеров. Регулярно добавляются новые.

Copilot также управляет Copilot Pages, встроенным цифровым холстом, где пользователи могут редактировать и делиться созданным с помощью Copilot контентом.

Платежные клиенты получают доступ к BizChat, бизнес-ориентированному хабу, который связывается со Страницами для извлечения данных из Интернета (и рабочих файлов), чтобы помочь создавать такие вещи, как планы проектов, заметки о встречах, предложения и многое другое.

Microsoft Copilot (фото: TechCrunch)

Какие настройки Windows может контролировать Copilot?

На Windows 11 Copilot может контролировать определенные настройки и функции, выступая в роли своего рода цифрового консьержа.

С помощью Copilot, либо вводя текст, либо используя функцию распознавания речи Windows 11, пользователи могут выполнять действия на ПК, такие как включение или выключение режима энергосбережения, отображение информации об устройстве и системе, запуск живых субтитров, отображение IP-адреса ПК и очистка корзины.

Переключатель в интерфейсе Copilot на Windows 11 переключается между режимами "Работа" и "Веб", причем первый приносит возможности Microsoft 365 Copilot в интерфейсе Windows.

Copilot в Windows (фото: TechCrunch)

Что такое Copilot Pro?

Copilot Pro - это премиальный продукт Copilot от Microsoft, стоимостью 20 долларов в месяц.

Клиенты Copilot Pro получают приоритетный доступ к наиболее мощным моделям OpenAI (например, o1) в пиковые часы. И некоторые функции Copilot можно получить только с помощью Pro-подписки, такие как изображения более высокого разрешения от Image Creator.

Copilot Pro также предоставляет пользователям доступ к функциям генеративного ИИ во всем наборе приложений Microsoft 365: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote.

В Word и OneNote Copilot может писать, редактировать, резюмировать и генерировать текст. Copilot в Excel и PowerPoint может превращать запросы на естественном языке в презентации и визуализации (опционально основанные на данных из файлов и шаблонов). А в Outlook Copilot может помочь составить ответы на электронные письма с переключателями для регулировки длины или тона.

Copilot в PowerPoint скоро будет извлекать одобренные компанией изображения из библиотеки SharePoint, в то время как Outlook получит возможность "Определить приоритеты для моего почтового ящика", которая суммирует каждое электронное письмо (и дает представление о том, кому вы отвечали больше всего).

В конце 2024 года пользователи Outlook также смогут "обучать" Copilot темам, ключевым словам и людям, представляющим интерес, чтобы эти электронные письма всегда помечались как приоритетные.

В Excel Copilot может форматировать данные, создавать графики, генерировать сводные таблицы и направлять пользователей через создание новых формул и макросов.

Он также может использовать язык программирования Python для расширенного анализа данных - на естественном языке пользователи могут описывать прогнозирование, анализ рисков и задачи визуализации данных, а Copilot будет переводить текст в необходимый код Python для выполнения этих задач.

Будущая версия Copilot в Word позволит вам быстро извлекать данные из внешних документов Word, PowerPoint и PDF, а также из электронных писем, зашифрованных документов и встреч. В другом месте, в OneDrive, Copilot будет суммировать, показывать метрики и сравнивать различия между файлами для вас.

Помимо обновлений Microsoft 365, подписчики Copilot Pro получают варианты форматирования ландшафта и 100 "бустов" в день в Image Creator (по сравнению с 15 в день для бесплатных пользователей), чтобы ускорить процесс создания изображений.

Важно отметить, что Copilot Pro не поставляется с Copilot в Teams, функция Copilot в Microsoft Teams, которая предоставляет сводки в режиме реального времени и пункты действий при выполнении таких задач, как идентификация людей для последующих действий.

Copilot в Teams является эксклюзивным для корпоративных клиентов Copilot, то есть тех, кто имеет лицензию Microsoft 365 корпоративного класса или эквивалентную.

Что такое Microsoft 365 Copilot?

Отдельно от потребительского SKU Copilot, Microsoft 365 Copilot представляет собой набор дополнений генеративного ИИ к Microsoft 365 с акцентом на бизнес-приложения.

Microsoft 365 Copilot стоит 30 долларов США в месяц за пользователя и доступен клиентам с лицензией Microsoft 365 E3, E5, Business Standard или Business Premium.

Он предоставляет многие из тех же возможностей во всем семействе приложений Microsoft 365, что и Copilot Pro, но с добавлением "защиты данных корпоративного уровня"и Семантического индекса - внутренней системы, которая создает карту данных и контента в организации, чтобы позволить Copilot предоставлять более персонализированные ответы.

Например, Microsoft недавно запустила Microsoft 365 Chat, инструмент, который извлекает информацию из контента в приложениях Microsoft 365 (в документах Word, презентациях PowerPoint), чтобы отвечать на вопросы.

Другие Copilots и их "навыки":

Copilot в Power Pages может генерировать текст, формы, чат-боты и макеты веб-страниц, а также создавать и редактировать темы дизайна изображений и сайтов.

Copilot for Sales поможет написать ответы на электронные письма клиентам или выполнить задачи, связанные с продажами, такие как отправка резюме встреч Teams через Outlook.

Copilot в Microsoft Supply Chain Center может отмечать такие проблемы, как погода, финансы и география, которые могут повлиять на процессы цепочки поставок.

Copilot for Service составляет ответы на запросы клиентов через чат или электронную почту и предоставляет опыт чата для агентов службы поддержки клиентов, который черпает информацию из баз знаний, а также из истории дел.

Copilot for Azure может предлагать конфигурации для размещенных в Microsoft Azure приложений и сред, а также помогать в устранении неполадок путем выявления потенциальных проблем и решений.

Copilot for Security стремится обобщать и "придавать смысл" различным формам киберугрозы.

Copilot in Fabric помогает исследовать, готовить и визуализировать данные.

Copilot in Intune помогает управлять политиками и настройками безопасности, а также устранять проблемы с устройствами.

Team Copilot может помочь управлять повестками дня встреч в Teams и расширяться до Loop и Planner для создания и назначения задач, отслеживания сроков и уведомления членов команды, когда требуется их участие.

Обратите внимание, что некоторые из Copilots от Microsoft, такие как Copilot in Business Central, включены в базовые лицензии на программное обеспечение и не требуют дополнительной платы.

Другие, такие как Copilot for Sales и Copilot for Service, стоят дополнительно 20 долларов за пользователя в месяц или 50 долларов за пользователя в месяц без активной подписки на Microsoft 365 Copilot.

Team Copilot в Planner (фото: TechCrunch)

Copilot Studio

Copilot Studio - это панель управления, которая позволяет клиентам предоставлять Microsoft 365 Copilot доступ к данным в их собственном или стороннем программном обеспечении для управления отношениями с клиентами, системах управления ресурсами предприятия и других базах данных и хранилищах с использованием готовых коннекторов или коннекторов, которые они создают сами.

С помощью Copilot Studio клиенты могут создавать барьеры безопасности для Copilots и публиковать свои собственные специально адаптированные "copilots".

Подписчики Microsoft 365 Copilot могут использовать Copilot Studio для создания своего собственного пользовательского copilot, описывая его на естественном языке.

Копилоты могут фильтровать по конкретным наборам данных для определенных команд или пользователей или подключаться к автоматизации, плагину или сторонней службе для запуска действий или рабочего процесса.

Copilot Studio также является местом, где клиенты могут создавать то, что Microsoft называет агентами Copilot. Эти боты ИИ - которые могут быть "упомянуты" в Outlook и Teams.

Они используют память и знания контекста для навигации по различным бизнес-рабочим процессам, учась на отзывах пользователей и прося помощи, когда они сталкиваются с ситуациями, которые они не знают, как обрабатывать.

Агенты Copilot варьируются по возможностям от простых агентов с подсказками и ответами до более сложных ботов - например, ботов, которые могут отслеживать входящие электронные письма и автоматизировать ввод данных.

Microsoft предоставляет ряд предварительно созданных агентов, включая агент Visual creator, который генерирует изображения, дизайн и вскоре сможет и видео.

Copilot Studio (фото: TechCrunch)

Что такое GitHub Copilot?

Не путайте GitHub Copilot со множеством других Copilot в портфолио Microsoft. GitHub Copilot - это набор инструментов для генерации кода и поддержки процесса программирования.

GitHub Copilot можно установить как расширение для IDE, включая Visual Studio Code, Visual Studio, Neovim и JetBrains, или использовать в облаке с GitHub Codespaces.

Генеративная модель искусственного интеллекта, лежащая в основе GitHub Copilot, была обучена на миллиардах строк кода на Python, JavaScript, TypeScript, Ruby, Go и десятках других языков программирования, многие из которых размещены и доступны публично на GitHub.

Когда вы пишете код, GitHub Copilot предлагает варианты кода по мере того, как вы печатаете; вы можете просматривать предложения, принимать или отклонять их.

GitHub Copilot также может переводить код в описания на естественном языке, а Copilot Extensions позволяет разработчикам расширять Copilot с помощью сторонних навыков.

GitHub Copilot предоставляется бесплатно для студентов, "проверенных" участников открытого исходного кода и преподавателей. Для индивидуальных пользователей стоимость составляет 10 долларов в месяц. Для бизнес-клиентов - 19 долларов в месяц за пользователя. А для корпоративных - 39 долларов в месяц за пользователя.

Индивидуальные, бизнес- и корпоративные подписчики получают Copilot Chat вместе с GitHub Copilot. Это чат-бот, который знает весь контекст кода, над которым вы работаете, и может отвечать на вопросы об этом коде. Помимо ответа на запросы по кодированию, Chat может помочь разработчикам исправлять ошибки и уязвимости с помощью анализа кода.

Планы GitHub Copilot для корпоративных клиентов и бизнеса включают управление лицензиями, возмещение ущерба интеллектуальной собственности, управление политикой на уровне всей организации и дополнительной конфиденциальности.

Корпоративные клиенты могут настроить Copilot для своих баз кода и знаний, а также доработать базовые модели, получить доступ к Copilot через веб-интерфейс Microsoft Copilot и использовать Copilot Chat на GitHub.com.

В апреле GitHub запустила Copilot Workspace, своего рода подход к разработке программного обеспечения с помощью искусственного интеллекта. Workspace предоставляет среду разработки, которая использует агентов на базе ИИ, чтобы помочь в мозговом штурме, планировании, создании, тестировании и запуске кода на естественном языке.

GitHub Copilot (фото: TechCrunch)

Проблемы с Copilot

Из-за сложного и напряженного характера сегодняшних технологий генеративного ИИ Copilots от Microsoft имеют свои проблемы.

Модели иногда делают ошибки при обобщении или ответе на вопросы. The Wall Street Journal привел пример того, как для одного из ранних пользователей, использующего Copilot для встреч Teams, Copilot придумал участников и подразумевал, что звонки были о темах, которые никогда не обсуждались.

Что касается GitHub Copilot, сам GitHub предупреждает, что он может производить небезопасные шаблоны кодирования, ошибки и ссылки на устаревшие API или идиомы, отражающие несовершенный код в его обучающих данных. Предложенный Copilot код может не всегда компилироваться или работать.

Как и большинство моделей генеративного ИИ, модели, лежащие в основе Copilots от Microsoft, были обучены на общедоступных данных, некоторые из которых защищены авторскими правами или находятся под ограниченной лицензией.

Microsoft - среди других - утверждает, что доктрина справедливого использования защищает ее от претензий на нарушение авторских прав. Но это не остановило владельцев данных от подачи коллективных исков против компании, GitHub, OpenAI и многих других за то, что владельцы утверждают, что это явные нарушения лицензирования и интеллектуальной собственности.

Microsoft предлагает политики для защиты определенных клиентов от судебных тяжб, возникающих из-за проблем со справедливым использованием - по крайней мере, в узких обстоятельствах. Однако это не решает этической дилеммы обучения моделей на данных без разрешения.