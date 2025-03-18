Зробіть і будете молодшати: 5 щоденних ритуалів для жінок 40+

Після 40 років організм жінки починає змінюватися, і щоб підтримувати молодість та енергію, необхідно запровадити кілька корисних ритуалів у щоденне життя.

Які саме 5 звичок треба неодмінно внести в режим дня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Правильний режим сну

Якість сну безпосередньо впливає на стан шкіри, рівень енергії та гормональний баланс. Жінкам після 40 важливо спати не менше 7-8 годин на добу. Варто створити комфортні умови для сну: затемнена кімната, прохолодне повітря та відсутність гаджетів перед засинанням допоможуть організму краще відпочивати.

Щоденна фізична активність

Регулярні тренування підтримують м’язовий тонус, прискорюють метаболізм і зміцнюють серце. Це може бути йога, пілатес, силові вправи або просто активні прогулянки на свіжому повітрі. Фізична активність сприяє виробленню ендорфінів, які покращують настрій і зменшують рівень стресу.

Збалансоване харчування

Після 40 років організму потрібен особливий підхід до раціону. Важливо вживати більше продуктів, багатих на білок, клітковину та корисні жири. Рекомендується додати в меню овочі, рибу, горіхи, оливкову олію та кисломолочні продукти. Варто зменшити кількість цукру та рафінованих продуктів, адже вони прискорюють старіння шкіри.

Догляд за шкірою

З роками шкіра втрачає еластичність і потребує більш ретельного догляду. Використовуйте засоби з антиоксидантами, гіалуроновою кислотою та ретинолом. Обов’язковим є щоденне очищення, зволоження та захист від ультрафіолетових променів за допомогою SPF-крему. Масаж обличчя та маски також допоможуть підтримувати свіжий вигляд.

Психологічний комфорт і управління стресом

Емоційний стан безпосередньо впливає на зовнішній вигляд. Важливо знаходити час для себе, займатися улюбленими справами, практикувати медитацію чи дихальні техніки. Спілкування з близькими, ведення щоденника подяки та регулярний відпочинок допоможуть знизити рівень стресу й покращити якість життя.

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