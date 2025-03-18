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Сделайте и будете молодеть: 5 ежедневных ритуалов для женщин 40+

Вторник 18 марта 2025 12:53
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Сделайте и будете молодеть: 5 ежедневных ритуалов для женщин 40+ Фото: Что надо делать женщинам 40+ для здорового организма (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

После 40 лет организм женщины начинает меняться, и чтобы поддерживать молодость и энергию, необходимо ввести несколько полезных ритуалов в ежедневную жизнь.

Какие именно 5 привычек надо непременно внести в режим дня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Правильный режим сна

Качество сна напрямую влияет на состояние кожи, уровень энергии и гормональный баланс. Женщинам после 40 важно спать не менее 7-8 часов в сутки. Стоит создать комфортные условия для сна: затемненная комната, прохладный воздух и отсутствие гаджетов перед засыпанием помогут организму лучше отдыхать.

Ежедневная физическая активность

Регулярные тренировки поддерживают мышечный тонус, ускоряют метаболизм и укрепляют сердце. Это может быть йога, пилатес, силовые упражнения или просто активные прогулки на свежем воздухе. Физическая активность способствует выработке эндорфинов, которые улучшают настроение и уменьшают уровень стресса.

Сбалансированное питание

После 40 лет организму нужен особый подход к рациону. Важно употреблять больше продуктов, богатых белком, клетчаткой и полезными жирами. Рекомендуется добавить в меню овощи, рыбу, орехи, оливковое масло и кисломолочные продукты. Стоит уменьшить количество сахара и рафинированных продуктов, ведь они ускоряют старение кожи.

Уход за кожей

С годами кожа теряет эластичность и требует более тщательного ухода. Используйте средства с антиоксидантами, гиалуроновой кислотой и ретинолом. Обязательным является ежедневное очищение, увлажнение и защита от ультрафиолетовых лучей с помощью SPF-крема. Массаж лица и маски также помогут поддерживать свежий вид.

Психологический комфорт и управление стрессом

Эмоциональное состояние напрямую влияет на внешний вид. Важно находить время для себя, заниматься любимыми делами, практиковать медитацию или дыхательные техники. Общение с близкими, ведение дневника благодарности и регулярный отдых помогут снизить уровень стресса и улучшить качество жизни.

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В материале использованы источники - WomensHealth, Mirror, Marca.

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