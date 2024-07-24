Зробіть форму, не виходячи з дому. 6 найкращих додатків для домашніх тренувань
Займатися спортом вдома стало простіше завдяки сучасним додаткам для тренувань. Вони пропонують різноманітні програми, що дозволяють підтримувати фізичну форму без відвідування спортзалу.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Tom's Guide, присвячений технологіям та споживчій електроніці.
Centr
Ціна: 29,99 доларів на місяць
Centr пропонує щоденні відео з тренуваннями, які ви можете практикувати як у спортзалі, так і вдома, охоплюючи різноманітні дисципліни (HIIT, силові тренування, бокс та навіть йогу та пілатес).
Плани харчування дозволяють вам знайти здорові, смачні рецепти, в той час як керовані медитації та поради щодо сну допомагають вам налаштуватися на правильний психологічний лад.
Centr пропонує 7-денну безкоштовну пробну версію, а щомісячні підписки коштують 29.99 доларів. Однак ви можете розглянути річну підписку, яка пропонує щедру знижку на щомісячну ставку, скорочуючи її до 10 доларів на місяць.
Centr (фото: Centr)
Nike Training Club
Ціна: безкоштовно
У березні 2020 року Nike зробила контент свого додатка Nike Training Club повністю безкоштовним на 90 днів, щоб допомогти людям підтримувати форму, поки вони залишаються вдома під час пандемії COVID-19. З тих пір застосунок став повністю безкоштовним для користувачів, і на відміну від інших у цьому списку, більше немає платної версії.
Однак із оновленням Nike видалила деякі зі своїх програм тренувань, які раніше були популярною функцією додатка.
Натомість тепер у вас є можливість фільтрувати тренування по групах м'язів - прес і кор, руки і плечі або сідниці та ноги, фокус тренування - витривалість, рухливість, сила та йога, а ще з обладнання. Також є можливість фільтрувати за тривалістю, рівнем та інтенсивністю.
Nike Training Club (фото: Future)
Fiit
Ціна : 9,99 доларів на місяць, групові заняття безкоштовно
Якщо вам подобається важка атлетика, йога або кардіо, додаток Fiit допоможе вам.
Інтуїтивні функції у додатку, чіткий моніторинг показників та інструктори світового рівня - це лише деякі з переваг членства у Fiit. Від силових тренувань до тренувань тільки на біговій доріжці та спінінгу, ви можете нарощувати силу та покращувати кардіо прямо у себе вдома. Потім ви можете охолонути і знову почати без перемикання додатків.
Є безкоштовні та платні варіанти, але ви отримаєте велику цінність, якщо вирішите заплатити. Ви також можете отримати безкоштовну пробну версію, якщо ви не впевнені. Функціональний фітнес, HIIT, йога або дихальні вправи - все це також є у додатку.
Fiit (фото: FIIT)
Apple Fitness Plus
Ціна: 9,99 доларів на місяць
Apple Fitness Plus - найкращий додаток для тренувань, особливо якщо ви використовуєте Apple Watch. Тут є HIIT, силові тренування, тренування на прес, йога, пілатес та заняття з медитації, які ведуть різні тренери.
Застосунок може здатися трохи переважним на перший погляд, але заняття можна фільтрувати за тренером, часом і музикою, під яку ви волієте тренуватися.
Ви також можете додавати заняття до своєї бібліотеки, що дозволяє вибирати серед них, які ви відвідували раніше або плануєте відвідувати в майбутньому.
Під час тренування, якщо ви носите одні з найкращих Apple Watch, ви зможете бачити статистику на екрані. Коли додаток вперше був запущений, для використання Fitness Plus вам потрібно було мати Watch, але Apple зняла це обмеження у 2022 році.
Apple Fitness Plus (фото: Future)
Sweat
Ціна: 19,99 доларів на місяць
Придуманий австралійським персональним тренером Кайлою Ітсінес, додаток Sweat розпочався як серія завантажуваних посібників Bikini Body Guides у 2015 році. Тепер він перетворився на широкий тренувальний додаток з кількома різними програмами та рецептами, які допоможуть вам досягти ваших цілей.
Існує структурована програма для кожного - від нової мами, яка робить перші кроки у пост-родовий фітнес, до дівчини, яка бажає отримати більше впевненості у тренажерному залі.
Тренери включають саму Кайлу, а також таких людей, як Кельсі Веллс, Чонтел Данкан, Бріттані Вільямс та Стефані Санзо. Ви можете легко перемикати свою програму та брати заняття на запит, якщо хочете додати незвичайне балетне тренування у свій план.
Sweat (фото: Sweat)
EvolveYou
Ціна: 16,99 доларів на місяць
Якщо ви любите урізноманітнити свої тренування, чергуючи кардіо або силові тренування, пілатес або HIIT, тренажерний зал або тренування у вітальні, EvolveYou - це додаток для тренувань, яку варто розглянути.
Розроблений для жінок персональним тренером Кріссі Села, додаток включає шість різних тренерів, кожен з яких пропонує безліч різних тренувальних планів на вибір.
Також можна відтворювати власну музику або слухати подкаст під час тренування. Є 14-денна безкоштовна пробна версія, якщо ви хочете спробувати додаток перед оформленням членства.
EvolveYou (фото: EvolveYou)
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