Обретите форму, не выходя из дома. 6 лучших приложений для домашних тренировок

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Tom's Guide , посвященный технологиям и потребительской электронике.

Centr

Цена: 29,99 долларов в месяц

Centr предлагает ежедневные видео с тренировками, которые вы можете практиковать как в спортзале, так и дома, охватывая различные дисциплины (HIIT, силовые тренировки, бокс и даже йогу и пилатес).

Планы питания позволяют вам найти здоровые, вкусные рецепты, в то время как управляемые медитации и советы по сну помогают вам настроиться на правильный психологический лад.

Centr предлагает 7-дневную бесплатную пробную версию, а ежемесячные подписки стоят 29.99 долларов. Однако вы можете рассмотреть годовую подписку, которая предлагает очень щедрую скидку на ежемесячную ставку, сокращая ее до 10 долларов в месяц.

Centr (фото: Centr)

Nike Training Club

Цена: бесплатно

В марте 2020 года Nike сделала контент своего приложения Nike Training Club полностью бесплатным на 90 дней, чтобы помочь людям поддерживать форму, пока они остаются дома во время пандемии COVID-19. С тех пор приложение стало полностью бесплатным для пользователей, и в отличие от других в этом списке, больше нет платной версии.

Однако с обновлением Nike удалила некоторые из своих программ тренировок, которые раньше были популярной функцией приложения.

Вместо этого теперь у вас есть возможность фильтровать тренировки по группам мышц - пресс и кор, руки и плечи или ягодицы и ноги, фокус тренировки - выносливость, подвижность, сила и йога, а еще по оборудованию. Также есть возможность фильтровать по продолжительности, уровню и интенсивности.

Nike Training Club (фото: Future)

Fiit

Цена: 9,99 долларов в месяц, групповые занятия бесплатно

Если вам нравится тяжелая атлетика, йога или кардио, приложение Fiit поможет вам.

Интуитивные функции в приложении, четкий мониторинг показателей и инструкторы мирового уровня - это лишь некоторые из преимуществ членства в Fiit. От силовых тренировок до тренировок только на беговой дорожке и спиннинга, вы можете наращивать силу и улучшать кардио прямо у себя дома. Затем вы можете остыть и снова начать без переключения приложений.

Есть бесплатные и платные варианты, но вы получите большую ценность, если решите заплатить. Вы также можете получить бесплатную пробную версию, если вы не уверены. Функциональный фитнес, HIIT, йога или дыхательные упражнения - все это также присутствует в приложении.

Fiit (фото: FIIT)

Apple Fitness Plus

Цена: 9,99 долларов в месяц

Apple Fitness Plus - лучшее приложение для тренировок, особенно если вы используете Apple Watch. Здесь есть HIIT, силовые тренировки, тренировки на пресс, йога, пилатес и занятия по медитации, которые ведут разные тренеры.

Приложение может показаться немного подавляющим на первый взгляд, но занятия можно фильтровать по тренеру, времени и музыке, под которую вы предпочитаете тренироваться.

Вы также можете добавлять занятия в свою библиотеку, что позволяет вам выбирать среди них, которые вы посещали раньше или планируете посещать в будущем.

Во время тренировки, если вы носите одни из лучших Apple Watch, вы сможете видеть статистику на экране. Когда приложение впервые было запущено, для использования Fitness Plus вам нужно было иметь Watch, но Apple сняла это ограничение в 2022 году.

Apple Fitness Plus (фото: Future)

Sweat

Цена: 19,99 долларов в месяц

Придуманное австралийским персональным тренером Кайлой Итсинес, приложение Sweat началось как серия загружаемых руководств Bikini Body Guides в 2015 году. Теперь оно превратилось в обширное тренировочное приложение с несколькими различными программами и рецептами, которые помогут вам достичь ваших целей.

Существует структурированная программа для каждого - от новой мамы, делающей первые шаги в пост-родовой фитнес, до девушки, желающей получить больше уверенности в тренажерном зале.

Тренеры включают саму Кайлу, а также таких людей, как Кельси Уэллс, Чонтел Данкан, Бриттани Уильямс и Стефани Санзо. Вы можете легко переключать свою программу и брать занятия по запросу, если хотите добавить необычную балетную тренировку в свой план.

Sweat (фото: Sweat)

EvolveYou

Цена: 16,99 долларов в месяц

Если вы любите разнообразить свои тренировки, чередуя кардио или силовые тренировки, пилатес или HIIT, тренажерный зал или тренировки в гостиной, EvolveYou - это приложение для тренировок, которое стоит рассмотреть.

Разработанное для женщин персональным тренером Крисси Села, приложение включает в себя шесть разных тренеров, каждый из которых предлагает множество различных тренировочных планов на выбор.

Также есть возможность воспроизводить собственную музыку или слушать подкаст во время тренировки. Есть 14-дневная бесплатная пробная версия, если вы хотите попробовать приложение перед оформлением членства.

EvolveYou (фото: EvolveYou)