Зробили "Євробачення" легендарним: 20 феноменальних виступів, про які неможливо забути

ABBA - "Waterloo"

Гурт переміг у 1974 році з піснею, яка не тільки принесла Швеції перемогу, а й стала світовим хітом. Після "Євробачення" про ABBA дізналися всі, а їхній виступ досі вважається культовим.

Secret Garden - "Nocturne"

Secret Garden здобули перемогу для Норвегії в 1995 році з інструментальною композицією. Це був виняток в історії конкурсу, де вокалу було мінімум, а на перший план вийшла атмосфера.

Dana International - "Diva"

Співачка з Ізраїлю виграла Євробачення 1998 року, ставши першою трансгендерною переможницею конкурсу й іконою толерантності у світі музики. Слова цього хіта знають чи можуть одразу пригадати майже всі.

Руслана - "Wild Dances"

Зірка принесла Україні першу перемогу у 2004 році з енергійним етно-поп хітом. Її виступ поєднав гуцульські мотиви та сучасний звук, що вразило всю Європу.

Lordi - "Hard Rock Hallelujah"

Музиканти "поставили на вуха" всю Європу у 2006 році та здобули перемогу для Фінляндії з хард-рок треком. І це був перший переможний виступ у стилі метал, що назавжди змінило правила гри.

Вєрка Сердючка - "Dancing Lasha Tumbai"

Вона принесла Україні друге місце у 2007 році, але навіть без перемоги "прогриміла" на увесь світ. Яскраве та іронічне шоу Андрія Данилка в образі запальної Вєрки запам’яталося мільйонам глядачів і досі збирає перегляди на YouTube.

Alexander Rybak - "Fairytale"

Норвезький музикант виграв у 2009 році, встановивши рекорд за кількістю балів. Скрипка, харизма й казковий мотив зробили цей виступ одним з найпопулярніших.

Lena - "Satellite"

Співачка з Німеччини тріумфувала у 2010. Її природність і сучасний поп-стиль підкорили серця європейців, а сам виступ став прикладом щирості.

Loreen - "Euphoria"

Ще у 2012 році вона представила Швецію та стала зіркою "Євробачення" з піснею, яку досі співають меломани. Її виступ називають одним з найкращих за всю історію конкурсу.

Conchita Wurst - "Rise Like a Phoenix"

Бородата співачка з Австрії виграла у 2014 році. Це була вражаюча балада і сильний меседж про гідність, прийняття і боротьбу з упередженнями.

Måns Zelmerlöw - "Heroes"

Шведський співак став переможцем 2015 року. Він поєднав глибокий зміст з технологічним шоу, і вперше сцена настільки зрослася з візуальними ефектами.

Netta - "TOY"

Співачка з Ізраїлю феєрично перемогла у 2018 році. Нестандартна поп-композиція з феміністичним меседжем мало кого залишила байдужим.

Eleni Foureira - "Fuego"

Артистка з Кіпру не виграла, але стала фавориткою фанів у 2018. Її сексуальний та динамічний номер "пройшовся" сценою, ніби вогнем.

Go_A - "Shum"

Популярний український гурт вийшов у фінал у 2021 році. Цей номер став неочікуваним відкриттям для Європи, а пісню слухали мільйони.

Måneskin - "Zitti E Buoni"

Музиканти з Італії перемогли на "Євробаченні" у 2021 році. Їхній виступ став новою хвилею конкурсу та приніс їм неабияку популярність.

Kalush Orchestra - "Stefania"

У 2022 вони принесли перемогу Україні з піснею, присвяченою матері. Це був гімн стійкості, суміш фольклору й хіп-хопу, яка показала нашу незламність.

Chanel - "SloMo"

Співачка з Іспанії у 2022 році показала дуже ефектний номер, хоча й не перемогла. Хореографія, голос, енергетика - завдяки цьому її виступ вийшов яскравим та всім запам'ятався.

Loreen - "Tattoo"

Зірка посіла перше місце у 2023 році. Цей виступ зробив її єдиною жінкою, яка двічі здобула перемогу на конкурсі.

alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"

Український дует у 2024 році представив феміністичну і потужну пісню. Виступ вразив поєднанням сили, стилю й контексту війни.

Nemo - "The Code"

Небінарний артист зі Швейцарії переміг у 2024 році. Номер був "вибуховим", а емоційна й візуальна подача про пошук себе та свободу вибору стала історичною.