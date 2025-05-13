Зробили "Євробачення" легендарним: 20 феноменальних виступів, про які неможливо забути

Пісенний конкурс "Євробачення" тішить меломанів в усьому світі вже 69-ий рік. І за цей час на сцені засяяло чимало зірок, чиї виступи стали культовими.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало 20 найкращих номерів "Євробачення", які зробили цей конкурс легендарним.
Гурт переміг у 1974 році з піснею, яка не тільки принесла Швеції перемогу, а й стала світовим хітом. Після "Євробачення" про ABBA дізналися всі, а їхній виступ досі вважається культовим.
Secret Garden здобули перемогу для Норвегії в 1995 році з інструментальною композицією. Це був виняток в історії конкурсу, де вокалу було мінімум, а на перший план вийшла атмосфера.
Співачка з Ізраїлю виграла Євробачення 1998 року, ставши першою трансгендерною переможницею конкурсу й іконою толерантності у світі музики. Слова цього хіта знають чи можуть одразу пригадати майже всі.
Зірка принесла Україні першу перемогу у 2004 році з енергійним етно-поп хітом. Її виступ поєднав гуцульські мотиви та сучасний звук, що вразило всю Європу.
Музиканти "поставили на вуха" всю Європу у 2006 році та здобули перемогу для Фінляндії з хард-рок треком. І це був перший переможний виступ у стилі метал, що назавжди змінило правила гри.
Вона принесла Україні друге місце у 2007 році, але навіть без перемоги "прогриміла" на увесь світ. Яскраве та іронічне шоу Андрія Данилка в образі запальної Вєрки запам’яталося мільйонам глядачів і досі збирає перегляди на YouTube.
Норвезький музикант виграв у 2009 році, встановивши рекорд за кількістю балів. Скрипка, харизма й казковий мотив зробили цей виступ одним з найпопулярніших.
Співачка з Німеччини тріумфувала у 2010. Її природність і сучасний поп-стиль підкорили серця європейців, а сам виступ став прикладом щирості.
Ще у 2012 році вона представила Швецію та стала зіркою "Євробачення" з піснею, яку досі співають меломани. Її виступ називають одним з найкращих за всю історію конкурсу.
Бородата співачка з Австрії виграла у 2014 році. Це була вражаюча балада і сильний меседж про гідність, прийняття і боротьбу з упередженнями.
Шведський співак став переможцем 2015 року. Він поєднав глибокий зміст з технологічним шоу, і вперше сцена настільки зрослася з візуальними ефектами.
Співачка з Ізраїлю феєрично перемогла у 2018 році. Нестандартна поп-композиція з феміністичним меседжем мало кого залишила байдужим.
Артистка з Кіпру не виграла, але стала фавориткою фанів у 2018. Її сексуальний та динамічний номер "пройшовся" сценою, ніби вогнем.
Популярний український гурт вийшов у фінал у 2021 році. Цей номер став неочікуваним відкриттям для Європи, а пісню слухали мільйони.
Музиканти з Італії перемогли на "Євробаченні" у 2021 році. Їхній виступ став новою хвилею конкурсу та приніс їм неабияку популярність.
У 2022 вони принесли перемогу Україні з піснею, присвяченою матері. Це був гімн стійкості, суміш фольклору й хіп-хопу, яка показала нашу незламність.
Співачка з Іспанії у 2022 році показала дуже ефектний номер, хоча й не перемогла. Хореографія, голос, енергетика - завдяки цьому її виступ вийшов яскравим та всім запам'ятався.
Зірка посіла перше місце у 2023 році. Цей виступ зробив її єдиною жінкою, яка двічі здобула перемогу на конкурсі.
Український дует у 2024 році представив феміністичну і потужну пісню. Виступ вразив поєднанням сили, стилю й контексту війни.
Небінарний артист зі Швейцарії переміг у 2024 році. Номер був "вибуховим", а емоційна й візуальна подача про пошук себе та свободу вибору стала історичною.
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