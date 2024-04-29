UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зробила неможливе: 98-річна бабуся пройшла 10 км на двох палицях, щоб вибратись з окупації

98-річна бабуся пройшла 10 км, щоб вийти з окупації (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українські військові контролюють половину Очеретиного. Тимчасово окупована частина селища перебуває під обстрілом. 98-річна бабуся пройшла 10 км під обстрілами, щоб дістатися безпечного місця.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Національної поліції України.

Яким був шлях бабусі

Лідія Степанівна під обстрілами пройшла весь фронт, подолала близько 10 км, двічі падала - але прагнула дістатися вільної української території.

Будинок, який жителька Очеретиного будувала власними руками, зруйнували росіяни, а її рідні зазнали поранень. Рятуючись від окупантів, жінка у свої 98 років здійснила неможливе.

98-річна Лідія Степанівна (кадр з відео)

Жінка йшла весь день, без їжі та води, декілька разів падала без сил і, як вона каже, "засинала".

Зокрема, весь час вона трималася на двох палицях та "на характері". У розпал боїв пенсіонерка дивом залишилась живою та неушкодженою.

Надвечір втомлену жінку побачили на дорозі військові та передали групі поліції "Білий Янгол". Її відвезли в шелтер для евакуйованих, де про неї піклуються. Наразі правоохоронці шукають родичів жінки.

Після "марш-кидку" Лідія Степанівна почувається добре.

"Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Залишилась без нічого. Але я своєю Україною на ногах вийшла", - розповіла жінка.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьокупанціяВійна в Україні