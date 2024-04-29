RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сделала невозможное: 98-летняя бабушка прошла 10 км на двух палках, чтобы выбраться из оккупации

98-летняя бабушка прошла 10 км, чтобы выйти из оккупации (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские военные контролируют половину Очеретиного. Временно оккупированная часть поселка находится под обстрелом. 98-летняя бабушка прошла 10 км под обстрелами, чтобы добраться до безопасного места.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Национальной полиции Украины.

Каким был путь бабушки

Лидия Степановна под обстрелами прошла весь фронт, преодолела около 10 км, дважды падала - но стремилась добраться до украинской территории.

Дом, который жительница Очеретиного строила собственными руками, разрушили россияне, а ее родные получили ранения. Спасаясь от оккупантов, женщина в свои 98 лет совершила невозможное.

98-летняя Лидия Степановна (кадр по видео)

Женщина шла весь день, без еды и воды, несколько раз падала без сил и, как говорит, "засыпала".

В частности, все время она держалась на двух палках и "на характере". В разгар боев пенсионерка чудом осталась жива и невредима.

К вечеру уставшую женщину увидели на дороге военные и передали группе полиции "Білий Янгол". Ее отвезли в шелтер для эвакуированных, где о ней заботятся. Правоохранители ищут родственников женщины.

После "марш-броска" Лидия Степановна чувствует себя хорошо.

"Я ту войну пережила и эту войну переживаю. Осталась без ничего. Но я своей Украиной на ногах вышла", - рассказала женщина.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьокупанціяВойна в Украине