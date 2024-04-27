В ЗСУ розповіли, що відбувається в районі сіл Очеретине та Соловйове

У районі села Очеретине Покровського району тривають тяжкі бої. Незважаючи на те, що ЗСУ не контролює третину його території, вона перебуває під постійним вогневим контролем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника ОК "Хортиця"Назара Волошина в ефірі телемарафону.

Як пояснив він, щоб РФ мала змогу прорвати українську оборону на напрямку "Новобахмутівка - Очеретине", окупанти там ввели додаткові резерви - 55-ту окрему мотострелецьку бригаду РФ, яка там задіяна.

"Наразі дві третіх цього населеного пункту (Очеретине - ред) під нашим контролем. Частина пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем. Противника блоковано и тривають заходи, щоб його звідти вибити. Там тривають важкі бої, але ситуація під контролем ЗСУ", - сказав Волошин.

По селу Соловйове, як зазначив спікер, ситуація така ж - приблизно дві третіх села знаходяться під контролем українських сил.

Напрямок "Новобахмутівка - Очеретино" (deepstatemap.live)

"Гарячі" напрямки фронту

Загалом, як каже спікер, найгарячішими напрямками є Новопавлівський, Бахмутський та Авдіївський.

"Ситуація контрольована силами оборони. Російська армія не полишає спроб штурмувати позиції українських військ по всій лінії фронту. Мета - це вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей", - констатував він.