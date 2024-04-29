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Зробила неможливе: 98-річна бабуся пройшла 10 км на двох палицях, щоб вибратись з окупації

Очеретине, Понеділок 29 квітня 2024 13:03
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Зробила неможливе: 98-річна бабуся пройшла 10 км на двох палицях, щоб вибратись з окупації 98-річна бабуся пройшла 10 км, щоб вийти з окупації (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українські військові контролюють половину Очеретиного. Тимчасово окупована частина селища перебуває під обстрілом. 98-річна бабуся пройшла 10 км під обстрілами, щоб дістатися безпечного місця.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Національної поліції України.

Яким був шлях бабусі

Лідія Степанівна під обстрілами пройшла весь фронт, подолала близько 10 км, двічі падала - але прагнула дістатися вільної української території.

Будинок, який жителька Очеретиного будувала власними руками, зруйнували росіяни, а її рідні зазнали поранень. Рятуючись від окупантів, жінка у свої 98 років здійснила неможливе.

Зробила неможливе: 98-річна бабуся пройшла 10 км на двох палицях, щоб вибратись з окупації

98-річна Лідія Степанівна (кадр з відео)

Жінка йшла весь день, без їжі та води, декілька разів падала без сил і, як вона каже, "засинала".

Зокрема, весь час вона трималася на двох палицях та "на характері". У розпал боїв пенсіонерка дивом залишилась живою та неушкодженою.

Надвечір втомлену жінку побачили на дорозі військові та передали групі поліції "Білий Янгол". Її відвезли в шелтер для евакуйованих, де про неї піклуються. Наразі правоохоронці шукають родичів жінки.

Після "марш-кидку" Лідія Степанівна почувається добре.

"Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Залишилась без нічого. Але я своєю Україною на ногах вийшла", - розповіла жінка.

Раніше ми повідомляли, що 88-річний дідусь виїхав з Донецької області, щоб не отримувати громадянство РФ.

Також у ЗСУ розповідали, що відбувається в районі сіл Очеретине та Соловйове.

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