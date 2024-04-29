Зробила неможливе: 98-річна бабуся пройшла 10 км на двох палицях, щоб вибратись з окупації
Українські військові контролюють половину Очеретиного. Тимчасово окупована частина селища перебуває під обстрілом. 98-річна бабуся пройшла 10 км під обстрілами, щоб дістатися безпечного місця.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Національної поліції України.
Яким був шлях бабусі
Лідія Степанівна під обстрілами пройшла весь фронт, подолала близько 10 км, двічі падала - але прагнула дістатися вільної української території.
Будинок, який жителька Очеретиного будувала власними руками, зруйнували росіяни, а її рідні зазнали поранень. Рятуючись від окупантів, жінка у свої 98 років здійснила неможливе.
98-річна Лідія Степанівна (кадр з відео)
Жінка йшла весь день, без їжі та води, декілька разів падала без сил і, як вона каже, "засинала".
Зокрема, весь час вона трималася на двох палицях та "на характері". У розпал боїв пенсіонерка дивом залишилась живою та неушкодженою.
Надвечір втомлену жінку побачили на дорозі військові та передали групі поліції "Білий Янгол". Її відвезли в шелтер для евакуйованих, де про неї піклуються. Наразі правоохоронці шукають родичів жінки.
Після "марш-кидку" Лідія Степанівна почувається добре.
"Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Залишилась без нічого. Але я своєю Україною на ногах вийшла", - розповіла жінка.
Раніше ми повідомляли, що 88-річний дідусь виїхав з Донецької області, щоб не отримувати громадянство РФ.
Також у ЗСУ розповідали, що відбувається в районі сіл Очеретине та Соловйове.