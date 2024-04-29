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Сделала невозможное: 98-летняя бабушка прошла 10 км на двух палках, чтобы выбраться из оккупации

Очеретино, Понедельник 29 апреля 2024 13:03
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Сделала невозможное: 98-летняя бабушка прошла 10 км на двух палках, чтобы выбраться из оккупации 98-летняя бабушка прошла 10 км, чтобы выйти из оккупации (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские военные контролируют половину Очеретиного. Временно оккупированная часть поселка находится под обстрелом. 98-летняя бабушка прошла 10 км под обстрелами, чтобы добраться до безопасного места.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Национальной полиции Украины.

Каким был путь бабушки

Лидия Степановна под обстрелами прошла весь фронт, преодолела около 10 км, дважды падала - но стремилась добраться до украинской территории.

Дом, который жительница Очеретиного строила собственными руками, разрушили россияне, а ее родные получили ранения. Спасаясь от оккупантов, женщина в свои 98 лет совершила невозможное.

Сделала невозможное: 98-летняя бабушка прошла 10 км на двух палках, чтобы выбраться из оккупации

98-летняя Лидия Степановна (кадр по видео)

Женщина шла весь день, без еды и воды, несколько раз падала без сил и, как говорит, "засыпала".

В частности, все время она держалась на двух палках и "на характере". В разгар боев пенсионерка чудом осталась жива и невредима.

К вечеру уставшую женщину увидели на дороге военные и передали группе полиции "Білий Янгол". Ее отвезли в шелтер для эвакуированных, где о ней заботятся. Правоохранители ищут родственников женщины.

После "марш-броска" Лидия Степановна чувствует себя хорошо.

"Я ту войну пережила и эту войну переживаю. Осталась без ничего. Но я своей Украиной на ногах вышла", - рассказала женщина.

Ранее мы сообщали, что 88-летний дедушка выехал из Донецкой области, чтобы не получать гражданство РФ.

Также в ВСУ рассказывали, что происходит в районе сел Очеретино и Соловьево.

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