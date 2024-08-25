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"Зроби крок і припини це!": батько Анджеліни Джолі емоційно звернувся до Бреда Пітта

Неділя 25 серпня 2024 10:15
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"Зроби крок і припини це!": батько Анджеліни Джолі емоційно звернувся до Бреда Пітта Бред Пітт (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Батько Анджеліни Джолі виступив з емоційним зверненням до її колишнього чоловіка Бреда Пітта.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю Джона Войта Fox News Digital.

Хоча Анджеліна і Бред розлучилися вісім років тому, вони досі продовжують конфліктувати і вирішувати питання через суд.

Джон Войт вважає, що час припинити це і знайти спільну мову заради дітей.

"Знаєте, мені здається, дітям потрібна стабільність. Я люблю їхніх дітей і я люблю свою дочку. Я б хотів, щоб Бред зробив крок вперед і зробив те, що йому слід. Цей нонсенс має закінчитися!", - заявив Войт.

&quot;Зроби крок і припини це!&quot;: батько Анджеліни Джолі емоційно звернувся до Бреда Пітта

&quot;Зроби крок і припини це!&quot;: батько Анджеліни Джолі емоційно звернувся до Бреда Пітта

Анджеліна Джолі і Бред Пітт з дітьми (фото: Getty Images)

Батько Джолі висловив жаль з приводу того, що не може проводити стільки часу з онуками, скільки йому б хотілося.

До слова, у Анджеліни і Бреда шестеро дітей, троє з яких - прийомні. Суди з питання опіки над дітьми тривали довго, оскільки Енджі не була готова ділити цю відповідальність із колишнім чоловіком.

Нещодавно дочка екс-подружжя офіційно відмовилася від прізвища батька. Шайло дочекалася 18-річчя, щоб самостійно вирішити це питання, без допомоги мами.

Раніше ми писали, що Бред Пітт майже не відвідує своїх дітей і засмучений через рішення доньки відмовитися від його прізвища.

Також зірка "Довбуша" вперше розповів про синів та красуню-дружину.

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Анджеліна Джолі Бред Пітт Зірки
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