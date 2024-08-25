"Зроби крок і припини це!": батько Анджеліни Джолі емоційно звернувся до Бреда Пітта

Батько Анджеліни Джолі виступив з емоційним зверненням до її колишнього чоловіка Бреда Пітта.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю Джона Войта Fox News Digital .

Хоча Анджеліна і Бред розлучилися вісім років тому, вони досі продовжують конфліктувати і вирішувати питання через суд.

Джон Войт вважає, що час припинити це і знайти спільну мову заради дітей.

"Знаєте, мені здається, дітям потрібна стабільність. Я люблю їхніх дітей і я люблю свою дочку. Я б хотів, щоб Бред зробив крок вперед і зробив те, що йому слід. Цей нонсенс має закінчитися!", - заявив Войт.

Анджеліна Джолі і Бред Пітт з дітьми (фото: Getty Images)

Батько Джолі висловив жаль з приводу того, що не може проводити стільки часу з онуками, скільки йому б хотілося.

До слова, у Анджеліни і Бреда шестеро дітей, троє з яких - прийомні. Суди з питання опіки над дітьми тривали довго, оскільки Енджі не була готова ділити цю відповідальність із колишнім чоловіком.

Нещодавно дочка екс-подружжя офіційно відмовилася від прізвища батька. Шайло дочекалася 18-річчя, щоб самостійно вирішити це питання, без допомоги мами.