Зірка "Довбуша" вперше розповів про синів та красуню-дружину: як виглядає обраниця актора

Актор Олексій Гнатковський, який зіграв у фільмі "Довбуш" та отримав від глядачів звання "найсексуальнішого артиста", небагато говорить про родину. Втім, він вирішив зробити виключення та розповів, чим займається його дружина та як він виховує двох синів.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це зірка "Довбуша" розповів в інтерв'ю для "Viva!".

Чим займається дружина актора

За словами Гнатковського, титул "найсексуальнішого актора" йому подобається. А його дружина не ревнує, адже "дуже мудра, крім того, що красуня".

Обраниця артиста - жінка на ім'я Ольга. Він не публікує фото з нею в Instagram. Втім, вона нерідко ділиться спільними кадрами з чоловіком.

Як виглядає дружина Гнатковського (фото: instagram.com/olgagnatkovska)

"Ми познайомилися в інституті, вона також закінчила політологію, працювала піарницею у великих компаніях, потім у банку. І на телебаченні журналісткою працювала. Після декрету мала свій шоурум, займалася сферою моди. А зараз, після початку повномасштабною війни, керує благодійним фондом: у нас є сімейний фонд, і ми його ведемо", - розповів про свою кохану актор.

"Вона фактично ним керує і робить величезний обсяг роботи - збори для військових потреб, машини, тепловізори. Плюс соціальні різні проекти - працює з дітьми, з переселенцями, з жертвами зґвалтувань, з матерями з дружинами загиблих, з військовими і так далі. Це величезний пласт роботи", - додав він.

Дружина Гнатковського (фото: instagram.com/olgagnatkovska)

Що відомо про синів артиста

Гнатковський розповів, що в нього двоє дітей - старший син Остап, якому скоро виповниться 12 років, та молодший - чотирирічний Орест. Їх актор виховує так, аби вони любили Україну та розуміли, що нині йде повномасштабна війна.

"Татко навчає насамперед любити себе і свою країну. Вони дуже добре дотичні до воєнної реальності, тому що у нас половина сім'ї воює: їхні хрещені дядьки зараз на фронті. Ми пережили і полон, і звільнення з полону", - поділився актор.

"Мої діти добре про це знають, розуміють, орієнтуються в ситуації та багато допомагають. А найбільше я вчу їх своїх традицій, своєї культури. І вчу бути людьми. Як на мене, це найважливіше", - зазначив він.