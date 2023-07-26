Зрізати чи зривати. Як правильно збирати гриби в лісі, щоб не отруїтися: поради для новачків

В Україні зовсім скоро розпочнеться грибний сезон, а деякі види вже можна знайти на лісових галявинах. Однак до цієї справи потрібно ретельно готуватися насамперед теоретичними знаннями, щоб не нашкодити ні собі, ні природі.

Як правильно збирати гриби в лісі - детальніше читайте нижче в матеріалі Styler.

Зрізати, викручувати чи зривати?

Для того, щоб гриби виросли й наступного року, потрібно правильно їх збирати. Ви можете користуватися двома способами: зрізати чи викрутити.

Коли зривається плодове тіло, грибниця залишається в землі та продовжує свою життєдіяльність. Тому майте при собі кишенькового ножика, якщо збираєтеся на гриби.

Зауважимо, що не всі гриби можна зрізати. Наприклад, ті, які мають трубчасту ніжку, краще викручувати. До таких належать білі, підосичники, підберезники, маслюки тощо. Просто візьміть ніжку гриба за кілька сантиметрів до землі та прокрутіть її проти годинникової стрілки, але обережно, щоб не вийняти плодове тіло із грибницею.

"Сімейні" гриби краще зрізати. А от ще зовсім маленькі краще не чіпати та дати їм розростися.

Якщо ж ви побачили гриби, але не збираєтеся класти їх до свого кошика, у жодному разі не топчіть їх. Вони є джерелом спор, які далі будуть розмножувати популяцію.

Які гриби є отруйними

В Україні найбільш поширені такі отруйні гриби:

гриб говорушка (грузлик)

Грузлик (фото: Вікіпедія)

несправжні опеньки

Несправжні опеньки (фото: Вікіпедія)

печериця рудіюча

Цей гриб ще називають печерицею жовтошкірою (фото: vlisi.com.ua)

блювотна сироїжка

Блювотна сироїжка (фото: Вікіпедія)

несправжня лисичка

Несправжні лисички (фото: Вікіпедія)

бліда поганка

Бліда поганка (фото: yavoriv-info.com.ua)

чортів гриб

Чортів гриб (фото: Вікіпедія)

мухомор

Мухомор (фото: Вікіпедія)

плютка

Цей гриб інакше називають іноцибе (фото: Вікіпедія)

перцевий гриб, маслюк перцевий

Перцевий маслюк (фото: Вікіпедія)

Що робити з грибами після того, як зібрали

Коли ваш похід лісом завершено, гриби потрібно майже відразу почистити та готувати їх. Це також можна зробити наступного дня, але тільки за умови, що вночі гриби зберігалися в прохолодних умовах.

Важливо: отруїтися можна навіть їстівним грибом, якщо він почав псуватися. Тому не зволікайте з обробкою.

Перед приготуванням обов'язково ретельно вимийте гриби, очистьте від шкірок і бруду. Можна навіть залишити їх на 15 хвилин у холодній воді, щоб бруд відмок. А після цього замочити на 20 хвилин у солоній воді, щоб усі комахи вилізли з плодового тіла.

Єдині гриби, яких не їдять комахи, це лисички.

Тільки після цих дій гриби можна готувати для споживання.

Де можна збирати гриби в Україні під час війни

Грибний сезон - це добре, але воєнний стан вносить свої корективи. Не варто забувати, що значна частина території України замінована. Тому ходити лісовими масивами небезпечно для здоров'я та життя.

Наразі заборонено відвідувати ліси у:

Києві та Київській області

Черкаській області

Волинській області

Полтавській області

Житомирській області

Миколаївській області

Рівненській області

Сумській області

Хмельницькій області

Задля збереження свого добробуту краще дочекатися офіційного дозволу на прогулянки лісами від офіційних служб.