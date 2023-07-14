Прикормка, на яку спливуться всі карасі. Досвідчені рибалки поділилися секретом

У липні риба вже не така активна, як на початку літа, але деякі види ловляться увесь сезон. Зокрема, знаючи секрети правильної прикормки, можна наловити повний садок карасів.

Про це пише Telegram -канал Рибалка українською.

З панірувальними сухарями

Вам знадобиться:

0,5 кг панірувальних сухарів

0,5 кг пшеничних висівок

0,5 кг смаженого соняшникового насіння

5 ст. л. цукру

3 г ванільного цукру

Подрібніть сухарі, висівки, насіння за допомогою кухонного комбайна якомога дрібніше. Додайте в отриману суміш цукор і ванільний цукор.

Додайте трохи води, поскочуйте невеликі кульки і ваша прикормка на карася готова!

Рецепт з використанням різних круп

Вам знадобиться:

500 г пшона

500 г перловки

150 г гороху

насіння кропу

часник

Перловку і пшоно залийте окропом і щільно накрийте кришкою. Можна це зробити в термосі. Залиште на ніч, потім додайте туди подрібнений горох.

Прикормка повинна настоятися 2-3 години, після цього вам необхідно додати насіння кропу. Також можна додати трохи подрібненого часнику.

Ароматизаторів не потрібно додавати багато, це може злякати карася

Рецепт з використанням перловки

Вам знадобиться:

500 грам перловки

1 ст. л. меду

500 г панірувальних сухарів

солодке печиво

какао

насіння льону

Насипте перловку в термос, додайте мед і залийте окропом. Дайте настоятися каші як мінімум 3 години. Потім процідіть перловку, висипте її на рушник або паперове полотно і дайте просохнути. Після цього змішайте з панірувальними сухарями.

Додайте будь-солодке пшеничне печиво, попередньо подрібнивши його. В якості ароматизатора можна використовувати какао або насіння льону, подрібнивши їх.

Отриману суміш потрібно упакувати в тканину.

Кульки ліпити треба безпосередньо під час риболовлі на карася, кидаючи підгодовування прямо до поплавця.