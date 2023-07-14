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Прикормка, на яку спливуться всі карасі. Досвідчені рибалки поділилися секретом

Новость на русском →
П'ятниця 14 липня 2023 07:00
Прикормка, на яку спливуться всі карасі. Досвідчені рибалки поділилися секретом Як приготувати прикормку для карася (фото: flickr)
Автор: Світлана Мащенко

У липні риба вже не така активна, як на початку літа, але деякі види ловляться увесь сезон. Зокрема, знаючи секрети правильної прикормки, можна наловити повний садок карасів.

Про це пише Telegram-канал Рибалка українською.

З панірувальними сухарями

Вам знадобиться:

  • 0,5 кг панірувальних сухарів
  • 0,5 кг пшеничних висівок
  • 0,5 кг смаженого соняшникового насіння
  • 5 ст. л. цукру
  • 3 г ванільного цукру

Подрібніть сухарі, висівки, насіння за допомогою кухонного комбайна якомога дрібніше. Додайте в отриману суміш цукор і ванільний цукор.

Додайте трохи води, поскочуйте невеликі кульки і ваша прикормка на карася готова!

Рецепт з використанням різних круп

Вам знадобиться:

  • 500 г пшона
  • 500 г перловки
  • 150 г гороху
  • насіння кропу
  • часник

Перловку і пшоно залийте окропом і щільно накрийте кришкою. Можна це зробити в термосі. Залиште на ніч, потім додайте туди подрібнений горох.

Прикормка повинна настоятися 2-3 години, після цього вам необхідно додати насіння кропу. Також можна додати трохи подрібненого часнику.

Ароматизаторів не потрібно додавати багато, це може злякати карася

Рецепт з використанням перловки

Вам знадобиться:

  • 500 грам перловки
  • 1 ст. л. меду
  • 500 г панірувальних сухарів
  • солодке печиво
  • какао
  • насіння льону

Насипте перловку в термос, додайте мед і залийте окропом. Дайте настоятися каші як мінімум 3 години. Потім процідіть перловку, висипте її на рушник або паперове полотно і дайте просохнути. Після цього змішайте з панірувальними сухарями.

Додайте будь-солодке пшеничне печиво, попередньо подрібнивши його. В якості ароматизатора можна використовувати какао або насіння льону, подрібнивши їх.

Отриману суміш потрібно упакувати в тканину.

Кульки ліпити треба безпосередньо під час риболовлі на карася, кидаючи підгодовування прямо до поплавця.

Раніше ми писали про прикормку для карася і коропа.

Також дізнайтеся, чи можна ходити на нічну риболовлю.

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рибалка карась