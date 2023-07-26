Срезать или срывать. Как правильно собирать грибы в лесу, чтобы не отравиться: советы для новичков

В Украине совсем скоро начнется грибной сезон, а некоторые виды уже можно найти на лесных полянах. Однако к этому делу нужно тщательно готовиться, прежде всего, теоретическими знаниями, чтобы не навредить ни себе, ни природе.

Как правильно собирать грибы в лесу - подробнее читайте ниже в материале Styler.

Срезать, выкручивать или срывать?

Для того чтобы грибы выросли и в следующем году, нужно правильно их собирать. Вы можете использовать два способа: срезать или выкрутить.

Когда срывается плодовое тело, грибница остается в земле и продолжает жизнедеятельность. Поэтому носите карманный ножик, если собираетесь на грибы.

Заметим, что не все грибы можно срезать. К примеру, те, у которых трубчатая ножка, лучше выкручивать. К таким относятся белые, подосиновики, подберезовики, маслята и т. д. Просто возьмите ножку гриба за несколько сантиметров от земли и прокрутите ее против часовой стрелки, но осторожно, чтобы не вынуть плодовое тело с грибницей.

"Семейные" грибы лучше срезать. А вот еще совсем маленькие лучше не трогать и дать им разрастись.

Если же вы увидели грибы, но не собираетесь класть их в свою корзину, ни в коем случае не топчите их. Они являются источником спор, которые будут дальше размножать популяцию.

Какие грибы являются ядовитыми

В Украине наиболее распространены следующие ядовитые грибы:

гриб говорушка (грузлик)

Грузлик (фото: Википедия)

ненастоящие опята

Ненастоящие опята (фото: Википедия)

шампиньон рыжий

Этот гриб еще называют шампиньоном желтокожей (фото: vlisi.com.ua)

рвотная сыроежка

Рвотная сыроежка (фото: Википедия)

ненастоящие лисички

Ненастоящие лисички (фото: Википедия)

бледная поганка

Бледная поганка (фото: yavoriv-info.com.ua)

чертов гриб

Чертов гриб (фото: Википедия)

мухомор

Мухомор (фото: Википедия)

плютка

Этот гриб иначе называют иноцибе (фото: Википедия)

перечный гриб, маслюк перечный

Перечный маслюк (фото: Википедия)

Что делать с грибами после того, как собрали

Когда ваш поход по лесу завершен, грибы нужно почти сразу почистить и готовить их. Это можно сделать на следующий день, но только при условии, что ночью грибы хранились в прохладных условиях.

Важно: отравиться можно даже съедобным грибом, если он начал портиться. Поэтому не медлите с обделкой.

Перед приготовлением обязательно тщательно вымойте грибы, очистите от кожуры и грязи. Можно даже оставить их на 15 минут в холодной воде, чтобы грязь отмокла. А затем замочить на 20 минут в соленой воде, чтобы все насекомые вылезли из плодового тела.

Единственные грибы, которых не едят насекомые, это лисички.

Только после этих действий грибы можно готовить для употребления в пищу.

Где можно собирать грибы в Украине во время войны

Грибной сезон - это хорошо, но военное положение вносит свои коррективы. Не стоит забывать, что значительная часть территории Украины заминирована. Поэтому ходить по лесным массивам опасно для здоровья и жизни.

Запрещено посещать леса в:

Киеве и Киевской области

Черкасской области

Волынской области

Полтавской области

Житомирской области

Николаевской области

Ровенской области

Сумской области

Хмельницкой области

Для сохранения своего благополучия лучше дождаться официального разрешения на прогулки по лесам от официальных служб.