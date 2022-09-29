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Зрадниця України після ліквідації коханця-окупанта виїхала в Польщу як біженка

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Четвер 29 вересня 2022 23:26
Зрадниця України після ліквідації коханця-окупанта виїхала в Польщу як біженка Колаж РБК-Україна: колаборантка із Запорізької області втекла в Польщу
Автор: Володимир Костирін

Любителька російських окупантів "перевзулась у повітрі" і під виглядом патріотки України поїхала в Польщу як біженка. Активісти намагаються знайти молоду колаборантку із Запорізької області, яка здавала ворогам місцевих партизанів та ветеранів АТО, аби привести зрадницю до відповіді.

Про це передає Telegram-канал "Гнила черешня".

Йдеться про мешканку села Нестерянка Віолетту Маєвську, яка закрутила роман із "кадировцем" Шамілем. Окупанти поставили цього чеченського бойовика "комендантом" у н.п. Нестерянка, Копані та Мирне Пологівського району.

Зрадниця України після ліквідації коханця-окупанта виїхала в Польщу як біженка

Віолетта Маєвська здавала окупантам захисників України (фото: t.me/gnilayacherexa)

Бійці ЗСУ виявили штаб цього інтервента та за допомогою дрона скоригували вогонь по загарбнику. У результаті кохання Віолетти розірвало в буквальному сенсі.

Дівчина, дізнавшись про смерть коханця-"кадировця", у сльозах кинулася до останків "коменданта", і того ж дня у своєму Instagram написала, що назве свого сина, який колись народиться від іншого чоловіка, іменем Шаміль.

У мережі показали, як це все виглядало:

"Всі з того посміялися та вже забули. Але історія має продовження. Виявляється, Віолета після смерті Шаміля, якому вона здала у рідній Нестерянці та найближчих селах усіх АТОвців й патріотів, наліпила український прапор на аватарки у соцмережах, а потім виїхала до Польщі, де зараз переховується під виглядом біженки", - йдеться у публікації.

Активісти та волонтери у Польщі розпочали пошуки зрадниці, з вини якої запорізькі захисники України тоді потрапили до рук окупантів.

Зрадниця України після ліквідації коханця-окупанта виїхала в Польщу як біженка

Зрадниця Віолетта Маєвська виїхала до Польщі під виглядом біженки (фото: t.me/gnilayacherexa)

"Всі, хто знає щось про можливе місцезнаходження цієї тварини у Польщі - пишіть @gnilaachereshnya або gnilaacereha@gmail.com. Жодна колаборантська сволота не залишиться незасудженою!" - наголошується в публікації.

Зрадниця України після ліквідації коханця-окупанта виїхала в Польщу як біженка

Активісти у Польщі намагаються знайти колаборантку Маєвську (фото: скріншот t.me/gnilayacherexa)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що директорка школи під Києвом Алла Душкіна, яка здавала російським окупантам позиції ЗСУ, та була відпущена судом під заставу в 500 тисяч гривень, втекла за кордон.

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Польща колаборантка Запорожская область Війна Росії проти України