Зрадниця України після ліквідації коханця-окупанта виїхала в Польщу як біженка

Любителька російських окупантів "перевзулась у повітрі" і під виглядом патріотки України поїхала в Польщу як біженка. Активісти намагаються знайти молоду колаборантку із Запорізької області, яка здавала ворогам місцевих партизанів та ветеранів АТО, аби привести зрадницю до відповіді.

Йдеться про мешканку села Нестерянка Віолетту Маєвську, яка закрутила роман із "кадировцем" Шамілем. Окупанти поставили цього чеченського бойовика "комендантом" у н.п. Нестерянка, Копані та Мирне Пологівського району.

Віолетта Маєвська здавала окупантам захисників України (фото: t.me/gnilayacherexa)

Бійці ЗСУ виявили штаб цього інтервента та за допомогою дрона скоригували вогонь по загарбнику. У результаті кохання Віолетти розірвало в буквальному сенсі.

Дівчина, дізнавшись про смерть коханця-"кадировця", у сльозах кинулася до останків "коменданта", і того ж дня у своєму Instagram написала, що назве свого сина, який колись народиться від іншого чоловіка, іменем Шаміль.

У мережі показали, як це все виглядало:

"Всі з того посміялися та вже забули. Але історія має продовження. Виявляється, Віолета після смерті Шаміля, якому вона здала у рідній Нестерянці та найближчих селах усіх АТОвців й патріотів, наліпила український прапор на аватарки у соцмережах, а потім виїхала до Польщі, де зараз переховується під виглядом біженки", - йдеться у публікації.

Активісти та волонтери у Польщі розпочали пошуки зрадниці, з вини якої запорізькі захисники України тоді потрапили до рук окупантів.

Зрадниця Віолетта Маєвська виїхала до Польщі під виглядом біженки (фото: t.me/gnilayacherexa)

"Всі, хто знає щось про можливе місцезнаходження цієї тварини у Польщі - пишіть @gnilaachereshnya або gnilaacereha@gmail.com. Жодна колаборантська сволота не залишиться незасудженою!" - наголошується в публікації.

Активісти у Польщі намагаються знайти колаборантку Маєвську (фото: скріншот t.me/gnilayacherexa)