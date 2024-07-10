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Зрадниця Повалій заявила, що прагне виступити в Києві та на окупованому Донбасі

Таїсія Повалій (Скриншот відео)
Автор: Катерина Зелінська

Путіністка Повалій нещодавно дала інтервʼю, в котрому похвалилась своєю поїздкою в окупований Луганськ і розповіла про свої наміри виступити в Києві.

Про казкові мрії колишньої народної артистки розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) посилаючись на інтервʼю запроданки російським ЗМІ.

У відео перебіжчиця заявляє, що вона досі є народною артисткою України, адже у країни немає потрібної процедури для позбавлення цього звання. Повалій каже, що у будь-якому випадку, статус є у неї в "душі".

Також співачка додає, що хотіла б поїхати в Київ аби перевірити чи втратила вона народну любов в Україні. Вона зізнається, що хоче провести концерт у столиці та на окупованому росіянами Донбасі. 

Далі Повалій розплакалась на моменті згадки про свій нещодавній візит у Луганськ. Співачка заявила, що діти в окупованому місці були щасливі зустрічі з нею. 

"На цьому концерті (в Луганську ред.) брав участь гурт з Донецька. Вони співали "Коли закінчаться постріли, коли замовкне зброя". Я виставила пост і написала, що слухайте, Київ! Ви взагалі послухайте дітей!", - сказала перебіжчиця. 

Таїсія Повалій розплакалась (Скриншот відео)

При цьому вона хоче продовжити виступати з українськими піснями в Росії й розповіла, що, попри це, на нещодавньому концерті відмовилась від українського репертуару. 

Причиною була невпевненість співачки у реакції публіки, бо в залі були присутні дружини військових. Натомість росіяни самі просили її заспівати пісні соловʼїною.

Вона додала, що хоче записати російсько-український альбом аби "обʼєднати" народи. На думку зрадниці, росіяни й українці "завжди були разом".

"У нас в залі 200 дружин мобілізованих і є вдови. І я думаю, як вони сприйматимуть українські пісні. Звичайно ж, я не включала їх до репертуару. У мене програма була повністю російськомовною, і коли спустилася до зали, я співала з людьми мої хіти. Люди в залі стали кричати "На біс! Заспівай українські!", і, знаєш, у мене ком до горла підійшов. Я почала співати та навіть розплакалася", - каже колишня народна артистка. 
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