RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Предательница Повалий заявила, что хочет выступить в Киеве и на оккупированном Донбассе

Таисия Повалий (Скриншот видео)
Автор: Катерина Зелинская

Путинистка Повалий недавно дала интервью, в котором похвасталась поездкой в оккупированный Луганск и рассказала о своих намерениях выступить в Киеве.

О сказочных мечтах бывшей народной артистки рассказывает РБК-Украина (проект Styler) посылаясь на интервью предательницы российским СМИ.

В видео перебежчица заявляет, что до сих пор является народной артисткой Украины, ведь у страны нет нужной процедуры для лишения этого звания. Повалий говорит, что в любом случае статус есть у нее в "душе".

Также певица добавляет, что хотела бы поехать в Киев, чтобы проверить, потеряла ли она народную любовь в Украине. Она признается, что хочет провести концерт в столице и на оккупированном россиянами Донбассе.

Далее Повалий расплакалась на моменте упоминания о своем недавнем визите в Луганск. Певица заявила, что дети в оккупированном городе были счастливы встрече с ней.

"На этом концерте (в Луганске ред.) участвовала группа из Донецка. Они пели "Когда закончатся выстрелы, когда замолчит оружие". Я выставила пост и написала, что слушайте, Киев! Вы вообще послушайте детей!" - сказала перебежчица.

Таисия Повалий расплакалась (Скриншот видео)

При этом она хочет продолжить выступать с украинскими песнями в России и рассказала, что, несмотря на это, на недавнем концерте отказалась от украинского репертуара.

Причиной была неуверенность певицы в реакции публики, потому что в зале присутствовали жены военных. Зато россияне сами просили ее спеть песни на украинском.

Она добавила, что хочет записать российско-украинский альбом, чтобы "объединить" народы. По мнению предательницы, россияне и украинцы "всегда были вместе".

"У нас в зале 200 жен мобилизованных и есть вдовы. И я думаю, как они будут воспринимать украинские песни. Конечно, я не включала их в репертуар. У меня программа была полностью русскоязычной, и когда спустилась в зал, я пела с людьми мои хиты. Люди в зале стали кричать "На бис! Спой украинские!", и, знаешь, у меня ком к горлу подошел. Я начала петь и даже расплакалась", - говорит бывшая народная артистка.
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнесаШоу-бизнес