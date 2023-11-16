Зрадниця Лорак стала посміховиськом у мережі: "позаду ППО спрацювало?"

Що зробила співачка

Лорак вирішила випустити нову пісню. Артистка продовжує записувати треки російською та гастролювати містами країни-агресорки. Цього разу зрадниця вирішила заспівати про кохання.

Для анонсу нової пісні Лорак показалася на тлі гір та водоймища. Де сама перебувала артистка - невідомо.

Лорак отримала нову порцію критики (скріншоти)

Як реагує мережа

У коментарях під дописом Лорак користувачі зазначили, що під час того, як зрадниця співала, позаду неї "щось летіло". Через це юзери почали жартувати, що артистка показала, як "працює ППО".

Коментатори висміюють Лорак, а також не забувають їй нагадати, що вона зрадила Україну:

"То позаду ППО спрацювало?"

"Боже, місіс однотипність і потвора знову вилізла"

"Блювати від її вигляду хочеться"

"Чому у неї досі російський паспорт?"

"Ти для України вже давно чужа".

Що користувачі думають про Лорак (скріншот)

Сама співачка намагається ігнорувати жарти та докори, але й не забуває "підчищати" коментарі. Деякі думки користувачів швидко "зникають", а замість них з'являються компліменти, частину з яких, скоріше за все, пишуть "боти".