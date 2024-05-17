Зрадив з найкращою подругою. Відома співачка розповіла про невірність обранця

Відома українська співачка Наталка Карпа розповіла, що її обранець зрадив її з найкращою подругою. Це сталося багато років тому, але вона і досі пам'ятає про цю ситуацію. Нині цього хлопця вже немає в живих, він загинув .

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Карпа розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, яке вже вийшло на його YouTube-каналі.

"Встромила в спину ніж"

За словами Карпи, це було її першим великим коханням. А подруга дійсно була близькою. І вона їй довіряла.

"Це така подруга дитинства, з якою я з самого малечку дружила. Я завжди приїжджала на літні канікули, ми жили будинок в будинок. А я така, знаєш, щиросердечна, її привела тоді на цю радіостанцію, де я працювала, познайомила тоді з тим хлопцем", - пригадала співачка.

"Саме вона мені перша встромила в спину ніж. Вона почала крутити шури-мури. Звісно, що я потім дізналася... Якісь там в них переписки з'явилися, знаєш, було перше таке, наївне кохання. Але, звісно, все стає очевидним", - додала вона.

Співачка розповіла про зраду (скріншот)

Тоді Карпа зустрічалася з журналістом, вони не жили разом, але усе ж будували стосунки. І вона дізналася про зраду випадково, коли запросила подругу до себе в гості. Співачка розповідала їй про симпатію до хлопця, під час чого помітила негативну реакцію дівчини.

Виявилося, що подруга та хлопець Карпи спілкувалися, листувалися та часто зідзвонювалися. І вона дуже добре запам'ятала останню зустріч з коханим.

Співачка пригадала, як подруга закрутила роман з її хлопцем (фото: instagram.com/natalkakarpa)

"Я якраз дізналася про це все, і я така, пам'ятаю, влетіла на цю радіостанцію, він до мене з обіймами. А я така просто дивлюсь йому в очі, в мене сльози. Я бачу, що він трошки був під випивкою", - розповіла співачка.

"І я зрозуміла, що я навіть не хочу нічого йому сказати, нічого питати. Мені дуже було боляче, бо я про це дізналася і в нас був такий, напевно, зоровий контакт. Він зрозумів, побачив, сльози в очах", - додала вона.

Карпа не стала нічого говорити, вона гримнула дверима та пішла. А десь за тиждень співачка дізналася, що хлопець загинув.