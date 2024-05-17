Изменил с лучшей подругой. Известная певица рассказала о неверности избранника

Известная украинская певица Наталья Карпа рассказала, что ее избранник предал ее с ее же лучшей подругой. Это произошло много лет назад, но она до сих пор помнит об этой ситуации. Сейчас этого парня уже нет в живых, он погиб .

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Карпа рассказала в интервью Славе Демину, уже вышедшем на его YouTube-канале.

"Вонзила в спину нож"

По словам Карпы, это была ее первая большая любовь. А подруга действительно была близка. И она ей доверяла.

"Это такая подруга детства, с которой я с самого детства дружила. Я всегда приезжала на летние каникулы, мы жили дом в дом. А я такая, знаешь, душевная, ее привела тогда на эту радиостанцию, где я работала, познакомила тогда с тем парнем", - вспомнила певица.

"Именно она мне первая вонзила в спину нож. Она начала крутить шуры-муры. Конечно, я потом узнала... Какие-то там у них переписки появились, знаешь, была первая такая, наивная любовь. Но, конечно, все становится очевидным", - добавила она.

Певица рассказала об измене (скриншот)

Тогда Карпа встречалась с журналистом, они не жили вместе, но все же строили отношения. И она узнала об измене случайно, когда пригласила подругу к себе в гости. Певица рассказывала ей о симпатии к парню, во время чего заметила негативную реакцию девушки.

Оказалось, что подруга и парень Карпы общались, переписывались и часто созванивались. И она очень хорошо запомнила последнюю встречу с любимым.

Певица вспомнила, как подруга закрутила роман с ее парнем (фото: instagram.com/natalkakarpa)

"Я как раз узнала все это, и я такая, помню, влетела на эту радиостанцию, он ко мне с объятиями. А я такая просто смотрю ему в глаза, у меня слезы. Я вижу, что он немножко был под выпивкой" , – рассказала певица.

"И я поняла, что я даже не хочу ничего ему сказать, ничего спрашивать. Мне очень было больно, потому что я об этом узнала и у нас был такой, наверное, зрительный контакт. Он понял, увидел, слезы в глазах", - добавила. она.

Карпа не стала ничего говорить, она хлопнула дверью и ушла. А где-то через неделю певица узнала, что парень погиб.