ua ru
Пн, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зради і неприємні сюрпризи: знаки Зодіаку, яким треба поберегтися просто зараз

Новость на русском →
Понеділок 29 травня 2023 06:20
Зради і неприємні сюрпризи: знаки Зодіаку, яким треба поберегтися просто зараз Гороскоп на тиждень (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на тиждень з 29 травня по 4 червня розповість про чотири знаки Зодіаку, яким варто поберегти свої нерви і сили, адже час попереду - нелегкий.

Кому буде важкувато найближчими днями, пише Meta.

Телець

Якщо ваш знак Телець, будьте обачні, адже цього тижня вам не вдасться уникнути скандалів і неприємних сюрпризів. Якщо ви дуже багато обіцяли іншим минулого місяця, настав час виконувати обіцяне.

Об'єктивно оцінюйте свої можливості, а також тримайте при собі емоції, бо можете втратити роботу та дружбу з колегами.

Лев

У вас можуть виникнути неприємності через нервову напруженість, яку ви відчуватимете протягом тижня. На щастя, до агресії не дійде, але будьте обережні.

Цей тиждень може бути виснажливим, тому завчасно заплануйте у своєму графіку поїздку на природу з близькими.

Терези

Вам варто остерігатися обману з боку другої половинки. Астрологи не говорять конкретно про зраду, але ви можете дізнатися не дуже приємну інформацію.

Але це не привід рубати з плеча, спочатку спробуйте поговорити відверто. Може, все не так погано.

Риби

Для вас настав період активної боротьби і протистояння, тож будьте уважні до свого здоров'я. Вам не радять перевантажувати свій організм важкою фізичною роботою.

Знайдіть час для відпочинку собі і вашій другій половинці. Адже вона так чекає романтичної вечері від вас і приємних компліментів.

Також дізнайтеся, яким знакам Зодіаку червень 2023 принесе великі зміни в коханні, фінансах та кар'єрі.

Крім того ми писали, які знаки Зодіаку вважаються найвідповідальнішими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп астролог астрология