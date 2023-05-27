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Таких завжди беруть на роботу: астролог назвала найвідповідальніші знаки Зодіаку

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Субота 27 травня 2023 20:00
Таких завжди беруть на роботу: астролог назвала найвідповідальніші знаки Зодіаку Гороскоп найвідповідальніших знаків Зодіаку (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп розповість про три знаки Зодіаку, які вважаються найбільш відповідальними і надійними. Таким можна довірити складні задачі, рутинну роботу, адже вони дуже працьовиті і не підведуть вас.

Хто вони, Styler розповіла Альона Лісна.

"Перед тим, як брати співробітника на роботу або робити проект разом із партнером, перевірте, наскільки він відповідальний. Безперечно, у кожного свої сильні сторони. Однак цю трійцю поєднує надійність та сумлінність", - вважає експертка.

Телець (21 квітня - 20 травня)

Якщо ви хочете довірити рутинну роботу і хочете, щоб вона була зроблена бездоганно, залишайте її для Тельців. Можете бути впевнені - вони з нею впораються.

Характеристика знака:

  • Вплив небесних тіл: Венера.
  • Стихія: земля.
  • Символи: бик.
  • Кольори: зелений, блакитний, рожевий, аквамариновий.
  • Камені: смарагд, діамант.
  • Квіти: троянда, червоний мак, наперстянка.
  • Метал: мідь.
  • Талісман: сова, золотий телець.
  • Сприятливі числа: 2, 4, 6, 11, 20, 29, 37, 47, 56.
  • Щасливі дні: понеділок, п’ятниця.
  • Невдалі дні: вівторок.

Діва (24 серпня - 23 вересня)

Слово "треба" для представників знаку - найважливіше. Ви завжди можете покластися людей, народжених під знаком Діви. Вони скрупульозні і прискіпливі, прекрасні виконавці.

Характеристика знака:

  • Вплив небесних тіл: Меркурій.
  • Стихія: Земля.
  • Символ: діва, куб, чан.
  • Кольори: білий, блакитний, фіолетовий, зелений.
  • Камінь: нефрит, сердолік, "котяче око", агат, карнеол, яшма, малахіт, топаз, хризопраз, мармур.
  • Метал: олово, мідь.
  • Квіти: айстри, мати й мачуха, червоні маки.
  • Талісман: коник, айстра.
  • Щасливий день: середа.
  • Невдалий день: четвер, п’ятниця.
  • Сприятливі числа: 3, 5 (всі числа, що діляться на 5), 6, 12 (всі кратні 12), 20, 27.

Козеріг (22 грудня - 20 січня)

Завзятості і працьовитість Козерогів можна лише позаздрити. Представники цього земного знаку здатні зрушувати з місця величезні завдання та не бояться амбітних цілей.

Характеристика знака:

  • Вплив небесних тіл: Сатурн, Марс.
  • Стихія: Земля.
  • Символ: козел, сходи, баштовий годинник.
  • Кольори: темно-зелений, чорний, попелясто-сірий, синій, блідо-жовтий, темно-коричневий і всі темні тони.
  • Камінь: рубін, онікс, гранат, місячний, лазурит.
  • Метал: свинець.
  • Квіти: біла гвоздика, чорні маки, плющ.
  • Талісман: чорний кіт, диявол.
  • Щасливий день: вівторок, субота.
  • Невдалий день: понеділок, четвер.
  • Сприятливі числа: 3, 5, 7, 8 (всі числа, що діляться на 8), 14.

Раніше ми писали, під якими знаками Зодіаку народжуються найрозумніші і унікальні люди.

Крім того ми писали про знаки Зодіаку, які розбагатіють вже зовсім скоро.

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