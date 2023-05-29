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Измены и неприятные сюрпризы: знаки Зодиака, которым нужно поберечься прямо сейчас

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Понедельник 29 мая 2023 06:20
Измены и неприятные сюрпризы: знаки Зодиака, которым нужно поберечься прямо сейчас Гороскоп на неделю (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на неделю с 29 мая по 4 июня расскажет о четырех знаках Зодиака, которым следует поберечь свои нервы и силы, ведь время впереди - нелегкое.

Кому будет тяжеловато в ближайшие дни, пишет Meta.

Телец

Если ваш знак Телец, будьте осторожны, ведь на этой неделе вам не удастся избежать скандалов и неприятных сюрпризов. Если вы очень много обещали другим в прошлом месяце, пора выполнять обещанное.

Объективно оценивайте свои возможности, а также держите при себе эмоции, потому что можете потерять работу и дружбу с коллегами.

Лев

У вас могут возникнуть неприятности из-за нервной напряженности, которую вы будете испытывать в течение недели. К счастью, до агрессии не дойдет, но будьте осторожны.

Эта неделя может быть изнурительной, поэтому заранее запланируйте в своем графике поездку на природу с близкими.

Весы

Вам следует остерегаться обмана со стороны второй половинки. Астрологи не говорят конкретно об измене, но вы можете узнать не очень приятную информацию.

Но это не повод рубить с плеча, попробуйте сначала поговорить откровенно. Может быть, все не так плохо.

Рыбы

Для вас наступил период активной борьбы и противостояния, поэтому будьте внимательны к своему здоровью. Вам не советуют перегружать свой организм тяжелой физической работой.

Найдите время для отдыха себе и вашей второй половинке. Ведь партнер так ждет романтического ужина от вас и приятных комплиментов.

Также узнайте, каким знакам Зодиака июнь 2023 года принесет большие перемены в любви, финансах и карьере.

Кроме того, мы писали, какие знаки Зодиака считаются самыми ответственными.

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