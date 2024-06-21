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Зрада - це завжди бруд. Настя Каменських висловилася про помилки і пробачення

Настя Каменських і Ostrovskyi (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

Настя Каменських, яку постійно ЗМІ “розлучають" з її чоловіком Потапом, випустила пісню про гріхи у колаборації з молодим зухвалим виконавцем Віталієм Островським (Ostrovskyi).

РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про ідею пісні і крутого відео на неї.

Про що пісня "Гріхи" 

"Гріхи" - це пристрасна історія про сповідь і прощення. Занурюючись у нові почуття, головний герой відверто розповідає обраниці про свої гріхи, визнаючи помилки та прагнучи звільнитися від тягаря минулого. 

У відповідь на його сповідь кохана відпускає його гріхи, дозволяючи їм обом рухатися вперед. Минулі стосунки та старі переживання поступово розчиняються, залишаючи місце для нової історії. Герої пісні забувають страхи й віддаються одне одному.

Кадри з кліпу "Гріхи" 

Як була написана пісня

За словами Віталія, за основу пісні була обрана його особиста історія знайомства з дівчиною. 

"У минулому я зробив багато помилок, про які зізнався своїй коханій у перший же день. Поруч із нею я хотів бути максимально чесним. Вона відпустила мої гріхи, і так почались наші стосунки, які й стали натхненням для пісні", - коментує артист. 

Кадр з кліпу "Гріхи" 

У своєму куплеті Каменських прожила історію Віталія з іншого боку й ідеально доповнила її.

"Історія про сповідь і прощення закоханих людей одразу відгукнулась мені. З часом до нас приходить усвідомлення, що ідеальних людей не існує і головне - це вміння пробачати та визнати помилки. Для мене справжнє кохання - це тоді, коли ви будете одне з одним, навіть якщо весь світ проти вас. І коли ви пробачите одне одному всі недоліки та неідеальність", - говорить NK. 

Поп-зірка додає: прощення - це складна робота, яка потребує максимальної чесності й відвертості від обох людей. 

"Але коли ти дійсно від всього серця пробачаєш людину, яка щиро усвідомила свої помилки, то ви можете з чистого аркуша побудувати стосунки на новому, вищому рівні", - підкреслює співачка.

Кадри з кліпу "Гріхи"

Хто зняв кліп на пісню "Гріхи"

Режисером відеокліпу став Юра Катинський, у творчому доробку якого короткометражний фільм "Післясмак", відеопроєкт Voiceover за участі Onuka, DakhaBrakha та музичні кліпи для українських і західних артистів. 

"Зрада - це завжди бруд, який неможливо з себе змити, хоч як не старайся. Довкола такої події ми розвинули кінометафору “Гріхи”, у персонажів якої перевтілилися Ostrovskyi та NK. Цим відео хочеться нагадати глядачам, що в будь-яких стосунках відчуття власної гідності має перемагати сліпу прив'язаність. Адже далеко не всі гріхи можна відпустити", - розповідає Катинський.

Настя Каменських і Ostrovskyi (фото: прес-служба)

Цікаво, що це вже друга зйомка NK з Ostrovskiy - перша співпраця відбулась на знімальному майданчику кліпу "MOLOKO".

"Мені дуже подобається з ним працювати - від нього аж іскрить потужна енергетика та неймовірна харизма. Ми - люди різних поколінь, але між нами є потужний конект. Таке нестандартне поєднання дозволяє привносити щось унікальне у творчість та розкривати одне одного, по-новому, у спільних роботах", - каже Каменських.

 

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