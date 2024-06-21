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Измена - это всегда грязь. Настя Каменских высказалась об ошибках и прощении

Настя Каменских и Ostrovskyi (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler

Настя Каменских, которую постоянно СМИ разводят с ее мужем Потапом , выпустила песню о грехах в коллаборации с молодым дерзким исполнителем Виталием Островским (Ostrovskyi).

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше об идее песни и крутом видео на нее.

О чем песня "Гріхи"

"Гріхи" - это страстная история об исповеди и прощении. Окунаясь в новые чувства, главный герой откровенно рассказывает избраннице о своих грехах, признавая ошибки и стремясь освободиться от бремени прошлого.

В ответ на его исповедь возлюбленная отпускает его грехи, позволяя им обоим двигаться вперед. Прошлые отношения и старые переживания постепенно растворяются, оставляя место новой истории. Герои песни забывают страхи и отдаются друг другу.

Фото из клипа "Гріхи"

Как была написана песня

По словам Виталия, за основу песни была выбрана его личная история знакомства с девушкой.

"В прошлом я совершил много ошибок, о которых признался своей любимой в первый же день. Рядом с ней я хотел быть максимально честным. Она отпустила мои грехи, и так начались наши отношения, которые и стали вдохновением для песни", - комментирует артист.

Кадр из клипа "Гріхи"

В своем куплете Каменских прожила историю Виталия с другой стороны и идеально дополнила ее.

"История об исповеди и прощении влюбленных людей сразу отозвалась мне. Со временем к нам приходит осознание, что идеальных людей не существует и главное - это умение прощать и признать ошибки. Для меня настоящая любовь - это тогда, когда вы будете друг с другом, даже если весь мир против вас. И когда вы простите друг другу все недостатки и неидеальность", - говорит NK.

Поп-звезда добавляет: прощение - это сложная работа, требующая максимальной честности и откровенности от обоих людей.

"Но когда ты действительно от всего сердца прощаешь человека, искренне осознавшего свои ошибки, то вы можете с чистого листа построить отношения на новом, высшем уровне", - подчеркивает певица.

Фото из клипа "Гріхи"

Кто снял клип на песню "Гріхи"

Режиссером видеоклипа стал Юра Катынский, в творчестве которого короткометражный фильм "Післясмак", видеопроект Voiceover с участием Onuka, DakhaBrakha и музыкальные клипы для украинских и западных артистов.

"Предательство - это всегда грязь, которую невозможно с себя смыть, как ни старайся. Вокруг такого события мы развили кинометафору "Гріхи", в персонажей которой превратились Ostrovskyi и NK. Этим видео хочется напомнить зрителям, что в любых отношениях чувство собственного достоинства должно побеждать слепую привязанность. Ведь далеко не все грехи можно отпустить», – рассказывает Катынский.

Настя Каменских и Ostrovskyi (фото: пресс-служба)

Интересно, что это уже вторая съемка NK с Ostrovskiy – первое сотрудничество состоялось на съемочной площадке клипа "MOLOKO".

"Мне очень нравится с ним работать - от него аж искрит мощная энергетика и невероятная харизма. Мы - люди разных поколений, но между нами есть мощный конект. Такое нестандартное сочетание позволяет привносить что-то уникальное в творчество и раскрывать друг друга, по-новому, в совместных работах", - говорит Каменских.

 

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