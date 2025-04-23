Зрада - це не кінець? Чи варто рятувати після неї стосунки та як це зробити

Що відбувається після зради

Зрада викликає хвилю сильних емоцій: шок, гнів, розчарування, біль. За словами клінічного психолога Естер Перель, у сучасному світі зрада часто стає "кризою ідентичності" не лише для того, кого зрадили, а й для того, хто зрадив.

"Зрада - це точка перелому. Вона ламає звичну динаміку, вибиває з колії, змушує дивитися на партнера і себе по-новому. І питання вже не в тому, чи можна пробачити. А в тому, чи обоє готові пройти цей новий шлях - від болю до чогось більш зрілого", - пояснює експерт.

Чи можна відновити довіру та стосунки після зради

За словами Віталія Курсіка, простого "вибач" у такій ситуації буде замало і доведеться дуже відверто говорити одне з одним.

"Потрібна відвертість до кісток. Готовність відповідати на складні запитання. Приймати відповідальність. Чути, як боляче було іншому. Не виправдовуватись, не нападати, не затирати. А ще - збудувати нову довіру. Потроху. З нуля. Без ілюзій, але з повагою. Без ідеалізації, але з чесністю", - каже коуч.

Відновити стосунки після зради дійсно можливо, якщо обидва партнери готові працювати та впевнені, що їм це потрібно.

"Це можливо. Але не для всіх. Бо зрада - це завжди дзвінок: щось у ваших стосунках вже давно не працювало. А тепер - або ви обоє чесно це визнаєте і беретеся за роботу, або знову залишите все як є… тільки зі шрамами", - наголошує експерт.

Необхідно:

з’ясувати справжні причини зради (не завжди це секс)

пройти через етап "вибуху" емоцій

домовитися про нові правила прозорості й довіри

у разі потреби - звернутися до парного психотерапевта

Коли варто піти

А чи є сенс після зради продовжувати стосунки? Це питання, на яке доведеться відповідати саме вам.

"Є випадки, коли зрада - не епізод, а частина системної зневаги. Якщо партнер відмовляється брати відповідальність, повторює зраду або маніпулює вибаченнями - шанси на здорове відновлення практично нульові", - каже фахівець.

За його словами, дослідження показують, що близько 60% пар не можуть відновити довіру після зради та розривають стосунки. Однак серед тих, хто вирішив відремонтувати свій шлюб і почав працювати над стосунками, майже половина каже про покращення емоційної близькості через рік після зради.

Що робити?

Не приймай рішення поспіхом - дай собі час

Не виправдовуй партнера, але й не ігноруй власну роль у динаміці пари

Постав собі запитання: "Чи готовий я знову довіряти, навіть з ризиком?"

Шануй свої межі - пробачення не означає амнезії

"Зрада не завжди означає кінець стосунків, але точно означає початок змін. Якщо партнери готові працювати над собою і стосунками, то з цієї кризи можна вийти навіть сильнішими", - резюмує Віталій Курсік.