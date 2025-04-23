Зрада - це не кінець? Чи варто рятувати після неї стосунки та як це зробити

Зрада - одна з найболючіших тем у стосунках. Вона здатна зруйнувати довіру миттєво, але чи завжди це кінець? Психологи не дають однозначної відповіді. Все залежить від контексту, сили прив’язаності й бажання обох партнерів працювати над собою та стосунками.
Чи можна пробачати зраду, як відновити зв'язок та стосунки наскільки необхідно це взагалі робити, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.
Зрада викликає хвилю сильних емоцій: шок, гнів, розчарування, біль. За словами клінічного психолога Естер Перель, у сучасному світі зрада часто стає "кризою ідентичності" не лише для того, кого зрадили, а й для того, хто зрадив.
"Зрада - це точка перелому. Вона ламає звичну динаміку, вибиває з колії, змушує дивитися на партнера і себе по-новому. І питання вже не в тому, чи можна пробачити. А в тому, чи обоє готові пройти цей новий шлях - від болю до чогось більш зрілого", - пояснює експерт.
За словами Віталія Курсіка, простого "вибач" у такій ситуації буде замало і доведеться дуже відверто говорити одне з одним.
"Потрібна відвертість до кісток. Готовність відповідати на складні запитання. Приймати відповідальність. Чути, як боляче було іншому. Не виправдовуватись, не нападати, не затирати. А ще - збудувати нову довіру. Потроху. З нуля. Без ілюзій, але з повагою. Без ідеалізації, але з чесністю", - каже коуч.
Відновити стосунки після зради дійсно можливо, якщо обидва партнери готові працювати та впевнені, що їм це потрібно.
"Це можливо. Але не для всіх. Бо зрада - це завжди дзвінок: щось у ваших стосунках вже давно не працювало. А тепер - або ви обоє чесно це визнаєте і беретеся за роботу, або знову залишите все як є… тільки зі шрамами", - наголошує експерт.
А чи є сенс після зради продовжувати стосунки? Це питання, на яке доведеться відповідати саме вам.
"Є випадки, коли зрада - не епізод, а частина системної зневаги. Якщо партнер відмовляється брати відповідальність, повторює зраду або маніпулює вибаченнями - шанси на здорове відновлення практично нульові", - каже фахівець.
За його словами, дослідження показують, що близько 60% пар не можуть відновити довіру після зради та розривають стосунки. Однак серед тих, хто вирішив відремонтувати свій шлюб і почав працювати над стосунками, майже половина каже про покращення емоційної близькості через рік після зради.
"Зрада не завжди означає кінець стосунків, але точно означає початок змін. Якщо партнери готові працювати над собою і стосунками, то з цієї кризи можна вийти навіть сильнішими", - резюмує Віталій Курсік.