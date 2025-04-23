Измена - это не конец? Стоит ли спасать после нее отношения и как это сделать

Измена - одна из самых болезненных тем в отношениях. Она способна разрушить доверие мгновенно, но всегда ли это конец? Психологи не дают однозначного ответа. Все зависит от контекста, силы привязанности и желания обоих партнеров работать над собой и отношениями.
Можно ли прощать измену, как восстановить связь и отношения, насколько необходимо это вообще делать, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
Измена вызывает волну сильных эмоций: шок, гнев, разочарование, боль. По словам клинического психолога Эстер Перель, в современном мире измена часто становится "кризисом идентичности" не только для того, кого предали, но и для того, кто предал.
"Измена - это точка перелома. Она ломает привычную динамику, выбивает из колеи, заставляет смотреть на партнера и себя по-новому. И вопрос уже не в том, можно ли простить. А в том, оба ли готовы пройти этот новый путь - от боли к чему-то более зрелому", - объясняет эксперт.
По словам Виталия Курсика, простого "прости" в такой ситуации будет мало и придется очень откровенно говорить друг с другом.
"Нужна откровенность до костей. Готовность отвечать на сложные вопросы. Принимать ответственность. Слышать, как больно было другому. Не оправдываться, не нападать, не затирать. А еще - построить новое доверие. Понемногу. С нуля. Без иллюзий, но с уважением. Без идеализации, но с честностью", - говорит коуч.
Восстановить отношения после измены действительно возможно, если оба партнёра готовы работать и уверены, что им это нужно.
"Это возможно. Но не для всех. Потому что измена - это всегда звонок: что-то в ваших отношениях уже давно не работало. А теперь - или вы оба честно это признаете и беретесь за работу, или снова оставите все как есть... только со шрамами", - отмечает эксперт.
А есть ли смысл после измены продолжать отношения? Это вопрос, на который придется отвечать именно вам.
"Есть случаи, когда измена - не эпизод, а часть системного пренебрежения. Если партнёр отказывается брать ответственность, повторяет измену или манипулирует извинениями - шансы на здоровое восстановление практически нулевые", - говорит специалист.
По его словам, исследования показывают, что около 60% пар не могут восстановить доверие после измены и разрывают отношения. Однако среди тех, кто решил отремонтировать свой брак и начал работать над отношениями, почти половина говорит об улучшении эмоциональной близости через год после измены.
"Измена не всегда означает конец отношений, но точно означает начало изменений. Если партнеры готовы работать над собой и отношениями, то из этого кризиса можно выйти даже сильнее", - резюмирует Виталий Курсик.