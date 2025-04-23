Измена - это не конец? Стоит ли спасать после нее отношения и как это сделать

Что происходит после измены

Измена вызывает волну сильных эмоций: шок, гнев, разочарование, боль. По словам клинического психолога Эстер Перель, в современном мире измена часто становится "кризисом идентичности" не только для того, кого предали, но и для того, кто предал.

"Измена - это точка перелома. Она ломает привычную динамику, выбивает из колеи, заставляет смотреть на партнера и себя по-новому. И вопрос уже не в том, можно ли простить. А в том, оба ли готовы пройти этот новый путь - от боли к чему-то более зрелому", - объясняет эксперт.

Можно ли восстановить доверие и отношения после измены

По словам Виталия Курсика, простого "прости" в такой ситуации будет мало и придется очень откровенно говорить друг с другом.

"Нужна откровенность до костей. Готовность отвечать на сложные вопросы. Принимать ответственность. Слышать, как больно было другому. Не оправдываться, не нападать, не затирать. А еще - построить новое доверие. Понемногу. С нуля. Без иллюзий, но с уважением. Без идеализации, но с честностью", - говорит коуч.

Восстановить отношения после измены действительно возможно, если оба партнёра готовы работать и уверены, что им это нужно.

"Это возможно. Но не для всех. Потому что измена - это всегда звонок: что-то в ваших отношениях уже давно не работало. А теперь - или вы оба честно это признаете и беретесь за работу, или снова оставите все как есть... только со шрамами", - отмечает эксперт.

Необходимо:

выяснить истинные причины измены (не всегда это секс)

пройти через этап "взрыва" эмоций

договориться о новых правилах прозрачности и доверия

в случае необходимости - обратиться к парному психотерапевту

Когда стоит уйти

А есть ли смысл после измены продолжать отношения? Это вопрос, на который придется отвечать именно вам.

"Есть случаи, когда измена - не эпизод, а часть системного пренебрежения. Если партнёр отказывается брать ответственность, повторяет измену или манипулирует извинениями - шансы на здоровое восстановление практически нулевые", - говорит специалист.

По его словам, исследования показывают, что около 60% пар не могут восстановить доверие после измены и разрывают отношения. Однако среди тех, кто решил отремонтировать свой брак и начал работать над отношениями, почти половина говорит об улучшении эмоциональной близости через год после измены.

Что делать?

Не принимай решение в спешке - дай себе время

Не оправдывай партнера, но и не игнорируй собственную роль в динамике пары

Задай себе вопрос: "Готов ли я снова доверять, даже с риском?"

Уважай свои границы - прощение не означает амнезии

"Измена не всегда означает конец отношений, но точно означает начало изменений. Если партнеры готовы работать над собой и отношениями, то из этого кризиса можно выйти даже сильнее", - резюмирует Виталий Курсик.