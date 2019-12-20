Зозуля назвал истинную причину скандала в Испании: все подробности

Украинский нападающий испанского клуба "Альбасете" Роман Зозуля, которого грубо оскорбляли футбольные болельщики из-за его гражданской позиции в отношении поддержки военных ВСУ, заявил, что скандал спровоцировали испанцы, которые воевали на Донбассе против Украины. Об этом сообщает местное издание Marca.

Футболист рассказал, что все началось после того, как он подписал контракт с "Райо Вальекано". Футбольные фанаты сказали ему, что он не может играть в этом клубе потому что он фашист. Зозуля не понял, почему они так считают и ему объяснили, что дело в том, что он поддерживает украинскую армию, а они были на противоположной стороне.

Зозуля отметил, что шесть человек, которые обвиняли его в фашизме, воевали против Украины и считали футболиста врагом. Именно эти люди называли его нацистом и расистом. Спортсмен хотел поговорить сними об этом, но футбольные фанаты отказались говорить с ним.

Кроме того, Зозуля подчеркнул, что это смешно, что его называют расистом, потому что его лучшим другом в клубе является французский чернокожий игрок Жереми Бела.

Украинец заявил, что для него все люди равны и он никогда никого не презирал. Он также рассказал, что его обвиняют в том, что у него есть нацистские татуировки, но у него нет никаких тату и это могут подтвердить его одноклубники, которые каждый день его видят в раздевалке.