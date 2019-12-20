Зозуля назвав справжню причину скандалу в Іспанії: усі подробиці

Український нападник іспанського клубу "Альбасете" Роман Зозуля, якого грубо ображали футбольні вболівальники через його громадянську позицію щодо підтримки військових ВСУ, заявив, що скандал спровокували іспанці, які воювали на Донбасі проти України. Про це повідомляє місцеве видання Marca.

Футболіст розповів, що все почалося після того, як він підписав контракт з "Райо Вальєкано". Футбольні фанати сказали йому, що він не може грати в цьому клубі, тому що він фашист. Зозуля не зрозумів, чому вони так вважають і йому пояснили, що справа в тому, що він підтримує українську армію, а вони були на протилежному боці.

Зозуля зазначив, що шість чоловік, які звинувачували його у фашизмі, воювали проти України і вважали футболіста ворогом. Саме ці люди називали його нацистом і расистом. Спортсмен хотів поговорити з ними про це, але футбольні фанати відмовилися говорити з ним.

Крім того, Зозуля підкреслив, що це смішно, що його називають расистом, тому що його кращим другом в клубі є французький чорношкірий гравець Жеремі Бела.

Українець заявив, що для нього всі люди рівні і він ніколи нікого не зневажав. Він також розповів, що його звинувачують у тому, що у нього є нацистські татуювання, але у нього немає ніяких тату і це можуть підтвердити його одноклубники, які кожен день його бачать в роздягальні.