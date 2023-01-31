Зовсім скоро Земля нагріється ще дужче: вчені б'ють на сполох

Які зміни можуть відбутися в кліматі

"Світ, ймовірно, перетне погоджений міжнародними угодами поріг змін клімату приблизно через десятиліття, та продовжить нагріватися, здолавши наступний тепловий поріг у середині століття навіть за умов суттєвого зменшення шкідливих викидів", - йдеться у повідомленні.

За прогнозами штучного інтелекту, Земля перевищить позначку в 1,5 градуса нагрівання між 2033 і 2035 роками. Ці передбачення збігаються з іншими методами прогнозування.

Серед вчених знову розпалюється дискусія про те, чи все ще можливо обмежити глобальне потепління до 1,5 градусів за Цельсієм, як це передбачено Паризькою кліматичною угодою 2015 року, щоб мінімізувати найбільш згубні наслідки зміни клімату.

Проте світ вже потеплішав на 1,1-1,2 градуса з доіндустріальних часів або середини 19 століття, кажуть вчені.

Першою ознакою глобального потепління стало танення льодовиків Антарктиди (фото: Freepik)

Вчений зі Стенфорду Ноа Діффенбау повідомив, що можна уникнути нагрівання на 2 градуси шляхом скорочення викидів в атмосферу до нуля на рік. Це повинні зробити багато країн одночасно.

ШІ підрахував, що світ досягне позначки у 2 градуси приблизно у 2050 році. За умови зменшення забруднення, це настане у 2054 році. А Міжурядова група експертів зі зміни клімату ООН вважає, що це настане лише у 2090-х роках.

Тому через цю контрастність висновків експерти заявили, що поки рано повністю довіряти висновкам штучного інтелекту, адже необхідно провести додаткові дослідження для розуміння повної картини.