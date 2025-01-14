Зовсім не Колумб. 8 мандрівників, які могли відкрити Америку

Вікінги та їх подорожі

Вікінги, відомі своїми сміливими морськими подорожами, досягли берегів Північної Америки ще близько 1000 року.

Одним із перших із вікінгів, хто висадився на американському континенті, був Лейф Ейриксон, син знаменитого Ейрика Червоного. Він назвав нові землі Вінландом, що в перекладі означає "країна винограду", вказуючи на багаті природні ресурси цих територій. Існують археологічні свідчення, зокрема поселення в Л'Анс-о-Медоуз у Канаді, яке підтверджує вікінгівське перебування на американських землях.

Вікінги, ймовірно, були першими європейцями, які досягли Америки задовго до Колумба, оскільки їхні мореплавні навички дозволяли долати великі відстані через Атлантичний океан. Більшість археологів погоджуються, що Вінланд знаходиться на території сучасної Канади, на південному заході від острова Ньюфаундленд.

Пам'ятник Лейфу Ерікссону перед Капітолієм штату Міннесота (фото: Вікіпедія)

Середньовічні європейці

Існують легенди, що Генрі Сінклер, шотландський дворянин, або Ж. В. Кортиріал, французький мореплавець, могли подорожувати до Америки ще до Колумба. Генрі Сінклер, зокрема, за припущенням деяких істориків, здійснив експедицію до Північної Америки на початку XIV століття, відкривши нові території на південному заході від Гренландії.

Проте ці теорії не мають достатньо доказів, тому багато науковців ставляться до них скептично. Є також карта Джованні Піццігано, яка, ймовірно, базується на більш ранніх джерелах, де зображено групу островів в Атлантиці, що були відкриті тільки через кілька років після складання карти.

Хоча ці факти не є однозначними, вони вказують на можливість існування європейських подорожей до Америки до подорожі Колумба.



Пам'ятник передбачуваному місці висадки експедиції Сінклера, Канада (фото: Вікіпедія)

Ірландські та валлійські подорожі

Згідно з ірландськими легендами, святий Брендан у VI столітті здійснив подорож через Атлантичний океан в пошуках Острова Блаженних. Існують навіть різні варіанти цієї легенди, де Брендан описується як перший європеєць, який досяг Америки.

Інша версія, що належить валлійським переказам, стверджує, що принц Мадог ап Оуайн Гвінед здійснив подорож до Америки ще в 1170 році. Ці легенди популяризувалися в XVI столітті, коли британці намагалися довести свої права на нові землі.

Однак більшість дослідників сумніваються в реальності цих історій, і навіть питання існування самого Мадога є спірним. Багато сучасних вчених вважають, що ці історії більше відповідають народним уявленням, а не історичним фактам.

Поштова марка "Святий Брендан відкриває Ісландію" (фото: Вікіпедія)

Римські та єгипетські гіпотези

Деякі історики висувають теорії про римське або єгипетське походження контактів з Америкою. Вони припускають, що римляни могли відправляти експедиції в новий світ, засвідчуючи це через певні артефакти. Наприклад, відома "керамічна голова" з Калицтлаука, що нагадує римську скульптуру, була знайдена на території сучасної Мексики.

Проте більшість археологів вважають її підробкою, а подібні твердження без належних доказів - маловірогідними. Крім того, вчені вивчали і римські фрески, які нібито містили зображення рослин, характерних для Нового Світу, однак ці теорії були спростовані ботаніками.

Таким чином, хоча є певні теоретичні припущення, жодних переконливих доказів римського або єгипетського контакту з Америкою до Колумба не існує.

Єгипетський папірусний човен (фото: Вікіпедія)

Африканські та китайські контакти

Існують також гіпотези, що африканці або китайці могли досягти Америки ще до Колумба. Одні дослідники вказують на схожість між ольмекськими кам'яними головами та антропологічним типом негрів, припускаючи, що ольмеки могли бути африканцями або що їхня культура має африканське походження.

Водночас з’явилися теорії, що імперія Малі могла організувати експедицію, яка успішно дісталася до Америки. Подібні гіпотези підтримували деякі дослідники, але ці ідеї не знайшли ширшого підтвердження в науковій спільноті.

Існували також теорії про китайські морські подорожі до Америки в XIV столітті, зокрема, висунута ідея, що китайські мореплавці досягли берегів Америки ще до європейців. Однак більшість істориків ставляться до цих гіпотез скептично, адже докази цього не підтверджуються археологічними або історичними знахідками.

Правитель Малі та мандрівник Манса Муса на мапі світу (фото: Вікіпедія)