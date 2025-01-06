7 найдорожчих речей, які коштують майже "усі гроші світу"

Людство завжди прагнуло створювати речі, які вражають своєю розкішшю, унікальністю та вартістю. Їхня ціна часто перевищує навіть найсміливіші уявлення, а історії, пов'язані з ними, додають ще більше загадковості.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про сім найдорожчих речей у світі, які стали справжніми рекордами у своїх категоріях.

Скрипка "Vieuxtemps Guarneri"

Ця скрипка, створена італійським майстром Гварнері дель Джезу у 1741 році, є найдорожчим музичним інструментом у світі. Її останній власник придбав скрипку за 16 мільйонів доларів і передав її у довічне користування видатному музиканту.

Інструмент має неймовірно чисте звучання, яке підкорює серця слухачів. Його бездоганний стан є прикладом вічної майстерності творців. Скрипка продовжує дарувати музику, залишаючи свій слід в історії.

Книга "Кодекс Лестера" Леонардо да Вінчі

Цей рукопис, написаний Леонардо да Вінчі у 1506-1510 роках, є найдорожчою книгою у світі. У ньому містяться наукові роздуми Леонардо про природу, воду, світло та астрономію.

У 1994 році "Кодекс Лестера" був придбаний Біллом Гейтсом за 30,8 мільйона доларів. Гейтс перетворив рукопис на цифровий формат, зробивши його доступним для науковців усього світу. Унікальність книги полягає в її інтелектуальному та історичному значенні.

Кодекс Лестера (фото: Вікіпедія)

Автомобіль Ferrari 250 GTO

Цей автомобіль, випущений у 1963 році, є найдорожчим у світі серед усіх колекційних машин. Його ціна досягла 70 мільйонів доларів у 2018 році, коли один з екземплярів було продано приватному колекціонеру.

Ferrari 250 GTO має унікальний дизайн, високу швидкість і багату історію перегонів. Всього було випущено лише 36 таких автомобілів, що робить їх надзвичайно рідкісними. Ця модель є справжнім символом елітного автоспорту.

Репліка Ferrari 250 GTO (фото: Вікіпедія)

Годинник Patek Philippe Grandmaster Chime

Цей ексклюзивний годинник створений швейцарським брендом Patek Philippe у 2019 році та встановив рекорд на аукціоні Only Watch. Його складний механізм має 20 функцій, включаючи унікальні мелодії та індикатор часу з обох боків корпусу.

Годинник було продано за 31 мільйон доларів, що зробило його найдорожчим у світі. Корпус із білого золота та ремінець із крокодилячої шкіри підкреслюють його елегантність. Такий годинник є не лише аксесуаром, а й справжнім витвором мистецтва.

Кулон "Blue Moon Diamond"

Цей діамант вагою 12,03 карата вважається найдорожчим із будь-коли проданих. Його яскраво-блакитний відтінок і надзвичайна прозорість роблять його унікальним у світі коштовностей.

У 2015 році він був проданий на аукціоні Sotheby's у Женеві за 48,4 мільйона доларів. Покупець назвав діамант на честь своєї дочки, що підкреслює його особисту цінність. Сьогодні цей кулон є символом витонченого смаку та незрівнянного багатства.

Картина "Спаситель миру" Леонардо да Вінчі

Шедевр епохи Відродження, який довгий час вважався втраченим, став найдорожчою картиною у світі. У 2017 році картину "Спаситель миру" було продано на аукціоні Christie's за приголомшливі $450,3 мільйона.

Картина зображує Ісуса Христа, який тримає кришталеву кулю, що символізує небесну сферу. Цей твір належить до обмеженої кількості робіт, що приписують Леонардо. Новим власником картини став саудівський принц, який додав її до своєї приватної колекції.

"Спаситель миру" (фото: Вікіпедія)

Алмаз "Куллінан"

"Куллінан" - це найбільший необроблений алмаз, знайдений у 1905 році в Південній Африці. Його вага сягала 3106 каратів, що робить його рекордсменом у світі коштовних каменів.

Після обробки алмаз був поділений на декілька частин, найбільші з яких стали прикрасами британської корони. Найбільший з уламків, "Куллінан I" (або Велика Зірка Африки), вартує понад 400 мільйонів доларів окремо. Згідно з оцінками експертів, загальна вартість усіх частин може перевищувати 2 мільярди доларів.