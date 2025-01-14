Совсем не Колумб. 8 путешественников, которые могли открыть Америку

Викинги и их путешествия

Викинги, известные своими смелыми морскими путешествиями, достигли берегов Северной Америки еще около 1000 года.

Одним из первых из викингов, кто высадился на американском континенте, был Лейф Эйриксон, сын знаменитого Эйрика Красного. Он назвал новые земли Винландом, что в переводе означает "страна винограда", указывая на богатые природные ресурсы этих территорий. Существуют археологические свидетельства, в частности поселение в Л'Анс-о-Медоуз в Канаде, которое подтверждает викинговское пребывание на американских землях.

Викинги, вероятно, были первыми европейцами, которые достигли Америки задолго до Колумба, поскольку их мореходные навыки позволяли преодолевать большие расстояния через Атлантический океан. Большинство археологов соглашаются, что Винланд находится на территории современной Канады, на юго-западе от острова Ньюфаундленд.

Памятник Лейфу Эрикссону перед Капитолием штата Миннесота (фото: Википедия)

Средневековые европейцы

Существуют легенды, что Генри Синклер, шотландский дворянин, или Ж. В. Кортириал, французский мореплаватель, могли путешествовать в Америку еще до Колумба. Генри Синклер, в частности, по предположению некоторых историков, совершил экспедицию в Северную Америку в начале XIV века, открыв новые территории на юго-западе от Гренландии.

Однако эти теории не имеют достаточно доказательств, поэтому многие ученые относятся к ним скептически. Есть также карта Джованни Пиццигано, которая, вероятно, основана на более ранних источниках, где изображена группа островов в Атлантике, которые были открыты только через несколько лет после составления карты.

Хотя эти факты не являются однозначными, они указывают на возможность существования европейских путешествий в Америку до путешествия Колумба.



Памятник предполагаемому месту высадки экспедиции Синклера, Канада (фото: Википедия)

Ирландские и валлийские путешествия

Согласно ирландским легендам, святой Брендан в VI веке совершил путешествие через Атлантический океан в поисках Острова Блаженных. Существуют даже различные варианты этой легенды, где Брендан описывается как первый европеец, достигший Америки.

Другая версия, принадлежащая валлийским преданиям, утверждает, что принц Мадог ап Оуайн Гвинед совершил путешествие в Америку еще в 1170 году. Эти легенды популяризировались в XVI веке, когда британцы пытались доказать свои права на новые земли.

Однако большинство исследователей сомневаются в реальности этих историй, и даже вопрос существования самого Мадога является спорным. Многие современные ученые считают, что эти истории больше соответствуют народным представлениям, а не историческим фактам.

Почтовая марка "Святой Брендан открывает Исландию" (фото: Википедия)

Римские и египетские гипотезы

Некоторые историки выдвигают теории о римском или египетском происхождении контактов с Америкой. Они предполагают, что римляне могли отправлять экспедиции в новый мир, свидетельствуя это через определенные артефакты. Например, известная "керамическая голова" из Калицтлаука, напоминающая римскую скульптуру, была найдена на территории современной Мексики.

Однако большинство археологов считают ее подделкой, а подобные утверждения без надлежащих доказательств - маловероятными. Кроме того, ученые изучали и римские фрески, которые якобы содержали изображения растений, характерных для Нового Света, однако эти теории были опровергнуты ботаниками.

Таким образом, хотя есть определенные теоретические предположения, никаких убедительных доказательств римского или египетского контакта с Америкой до Колумба не существует.

Египетская папирусная лодка (фото: Википедия)

Африканские и китайские контакты

Существуют также гипотезы, что африканцы или китайцы могли достичь Америки еще до Колумба. Одни исследователи указывают на сходство между ольмекскими каменными головами и антропологическим типом негров, предполагая, что ольмеки могли быть африканцами или что их культура имеет африканское происхождение.

В то же время появились теории, что империя Мали могла организовать экспедицию, которая успешно добралась до Америки. Подобные гипотезы поддерживали некоторые исследователи, но эти идеи не нашли широкого подтверждения в научном сообществе.

Существовали также теории о китайских морских путешествиях в Америку в XIV веке, в частности, выдвинута идея, что китайские мореплаватели достигли берегов Америки еще до европейцев. Однако большинство историков относятся к этим гипотезам скептически, ведь доказательства этого не подтверждаются археологическими или историческими находками.

Правитель Мали и путешественник Манса Муса на карте мира (фото: Википедия)