"Зовсім інша людина". Тоня Матвієнко здивувала перевтіленням в брюнетку (відео)

Українська співачка Тоня Матвієнко вразила кардинальним перевтіленням в брюнетку з каре. Зірку просто не впізнати!
Як змінилися Матвієнко та що пишуть користувачі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Єгора Андрюшина.
Тоня взяла участь в експерименті візажиста, перевтілившись в кардинально непритаманний для себе образ.
У відеоролику під свою пісню "Ліхтарики" співачка спочатку постає у своєму амплуа білявки, а потім миттєво перетворюється у брюнетку з яскравим макіяжем, темноволосим каре та чубчиком.
Особливого шарму образу додав модний наряд - топ на одне плече, чорні штани та плащ трендового відтінку бургунді.
Користувачі переважно були у захваті від неймовірного перевтілення зірки.
Водночас знайшлися й ті, хто критичного поставився до образу.
"Гарний макіяж та образ, але ж немає самої Тоні Матвієнко в ньому. Була унікальна та неповторна, а в цьому образі стала однією з чергових "Барбі" сучасності, яку не відрізнити від сотні таких самих "Барбі".
Загалом юзери засипали співачку та візажиста компліментами. Деякі навіть порадили замислитися над повною зміною амплуа.
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