"Совсем другой человек". Тоня Матвиенко удивила перевоплощением в брюнетку (видео)

Тоня приняла участие в эксперименте визажиста, перевоплотившись в кардинально несвойственный для себя образ.

В видеоролике под свою песню "Ліхтарики" певица сначала предстает в своем амплуа блондинки, а потом мгновенно превращается в брюнетку с ярким макияжем, темноволосым каре и челкой.

Тоня Матвиенко стала брюнеткой (коллаж: РБК-Украина)

Особого шарма образу добавил модный наряд - топ на одно плечо, черные брюки и плащ трендового оттенка бургунди.

Как отреагировали в сети

Пользователи преимущественно были в восторге от невероятного перевоплощения звезды.

"Какое перевоплощение! Фантастическая", - написала Ольга Сумская.

"Очень подходит такой цвет волос и мейк".

"Лучшая ваша работа".

"Это просто невероятно. Егор, лучше тебя не существует".

"Совсем другой человек!!!"

В то же время нашлись и те, кто критического отнесся к образу.

"Хороший макияж и образ, но нет самой Тони Матвиенко в нем. Была уникальна и неповторима, а в этом образе стала одной из очередных "Барби" современности, которую не отличить от сотни таких же "Барби".

В общем юзеры засыпали певицу и визажиста комплиментами. Некоторые даже посоветовали задуматься над полной сменой амплуа.