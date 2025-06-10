"Совсем другой человек". Тоня Матвиенко удивила перевоплощением в брюнетку (видео)

Украинская певица Тоня Матвиенко поразила кардинальным перевоплощением в брюнетку с каре. Звезду просто не узнать!
Как изменились Матвиенко и что пишут пользователи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Егора Андрюшина.
Тоня приняла участие в эксперименте визажиста, перевоплотившись в кардинально несвойственный для себя образ.
В видеоролике под свою песню "Ліхтарики" певица сначала предстает в своем амплуа блондинки, а потом мгновенно превращается в брюнетку с ярким макияжем, темноволосым каре и челкой.
Особого шарма образу добавил модный наряд - топ на одно плечо, черные брюки и плащ трендового оттенка бургунди.
Пользователи преимущественно были в восторге от невероятного перевоплощения звезды.
В то же время нашлись и те, кто критического отнесся к образу.
"Хороший макияж и образ, но нет самой Тони Матвиенко в нем. Была уникальна и неповторима, а в этом образе стала одной из очередных "Барби" современности, которую не отличить от сотни таких же "Барби".
В общем юзеры засыпали певицу и визажиста комплиментами. Некоторые даже посоветовали задуматься над полной сменой амплуа.
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