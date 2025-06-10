RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Совсем другой человек". Тоня Матвиенко удивила перевоплощением в брюнетку (видео)

Тоня Матвиенко удивила всех новым перевоплощением (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинская певица Тоня Матвиенко поразила кардинальным перевоплощением в брюнетку с каре. Звезду просто не узнать!

Как изменились Матвиенко и что пишут пользователи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Егора Андрюшина.

Тоня приняла участие в эксперименте визажиста, перевоплотившись в кардинально несвойственный для себя образ.

В видеоролике под свою песню "Ліхтарики" певица сначала предстает в своем амплуа блондинки, а потом мгновенно превращается в брюнетку с ярким макияжем, темноволосым каре и челкой.

Тоня Матвиенко стала брюнеткой (коллаж: РБК-Украина)

Особого шарма образу добавил модный наряд - топ на одно плечо, черные брюки и плащ трендового оттенка бургунди.

Как отреагировали в сети

Пользователи преимущественно были в восторге от невероятного перевоплощения звезды.

  • "Какое перевоплощение! Фантастическая", - написала Ольга Сумская.
  • "Очень подходит такой цвет волос и мейк".
  • "Лучшая ваша работа".
  • "Это просто невероятно. Егор, лучше тебя не существует".
  • "Совсем другой человек!!!"

В то же время нашлись и те, кто критического отнесся к образу.

"Хороший макияж и образ, но нет самой Тони Матвиенко в нем. Была уникальна и неповторима, а в этом образе стала одной из очередных "Барби" современности, которую не отличить от сотни таких же "Барби".

В общем юзеры засыпали певицу и визажиста комплиментами. Некоторые даже посоветовали задуматься над полной сменой амплуа.

  • "Нереально круто, это ее цвет".
  • "Надо перекрасить в темный".
  • "Из женщины-волонтерки в женщину-вамп".
  • "Вау! Надо такой фотосет и клип".
  • "Это лучшее перевоплощение".
  • "Вау, ей действительно идет темный".
  • "Круто. Она так должна выглядеть теперь всегда".
  • "Ну вот и доказательство, что блонд не всем подходит. Где он омолаживает?! Нет. Некоторых простит. Новый образ - огонь".

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Тоня МатвиенкоНовости шоу-бизнесаЗвезды шоу-бизнесаЗвёзды